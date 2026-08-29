Sophia Thiel„Enormer Druck und Perfektionswahn haben mich nie langfristig weit gebracht“

Sophia Thiel gehört zu den bekanntesten Fitness-Influencerinnen Deutschlands und tritt am Samstag, 29. August, bei der ersten „Jetski Star WM“ (zu sehen um 20.15 Uhr bei RTL) von Stefan Raab an. Im Gespräch vorab verrät die 31-Jährige, wie sich ihr Blick auf Sport in den letzten Jahren verändert hat: Stand früher vor allem die Optik im Mittelpunkt, geht es ihr heute sowohl um körperliche als auch um mentale Gesundheit.

teleschau: Am 29. August steht die „Jetski Star WM“ an: Wie haben Sie sich auf das Event vorbereitet? Haben Sie Ihr Training entsprechend angepasst?

Sophia Thiel: Da ich um diese Zeit mit meiner Familie in Spanien bin, habe ich vorab mit einem Lehrer im Meer zweimal geübt, damit ich nicht komplett bei null anfange. Im Training habe ich den Fokus etwas mehr auf Rumpfstabilität gelegt, aber ob mir das bei der WM hilft, werden wir noch sehen (lacht).

teleschau: Was hat Sie daran gereizt, bei dem Event mitzumachen?

Sophia Thiel: Ich habe mich über die Einladung sehr gefreut, da mir Wassersport, wenn auch nur hobbymäßig, sehr viel Spaß macht. Ich bin auch ein Riesen-Geschwindigkeitsfan und mag es, schnell Auto, Go-Kart oder Jetski zu fahren. Und das passt ja perfekt zu der „Jetski Star WM“, denn dort geht es ja auch vor allem um die beste Zeit.

teleschau: Was wird für Sie die größte Herausforderung sein und welches Team sehen Sie als stärkste Konkurrenz?

Sophia Thiel: Stefan Raab und Joey Kelly sind beide überaus ehrgeizig und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie vorab fleißig geübt haben. Da wird es schwer, dagegen anzukommen. Aber insgesamt haben wir mit allen Teilnehmern wirklich eine sehr starke Konkurrenz und ich werde gemeinsam mit Dagi (Influencerin Dagi Bee, d.Red.) alles geben!

Sophia Thiel: „Daran merke ich ganz gut, dass der Druck gerade zu groß wird“

teleschau: Sport ist seit Jahren ein großer Teil Ihres Lebens. Was bedeutet der Sport heute für Sie und was hat sich im Vergleich zu früher verändert?

Sophia Thiel: Meine Beziehung zum Sport hat sich in den letzten 13 Jahren stark verändert. Zu Beginn hat sich bei mir alles nur um Optik gedreht - meine Workouts und Ernährung sollten primär mein Aussehen verändern, ich habe mich sehr mit anderen verglichen und habe versucht, in ein bestimmtes Schönheitsideal zu passen. Heute liegt mein Fokus auf langfristiger Gesundheit - nicht nur körperlich, sondern vor allem auch mental.

teleschau: Sie haben in der Vergangenheit erlebt, wie schnell aus Ehrgeiz und Disziplin auch Druck entstehen kann. Wo ziehen Sie heute Ihre persönlichen Grenzen?

Sophia Thiel: Ich würde sagen, dass ich bis zu einem gewissen Grad auch ein ehrgeiziger Mensch bin. Aber sobald der Spaß darunter leidet, ich verkrampfe und vielleicht sogar mein Umfeld darunter leidet, ziehe ich eine Grenze. Enormer Druck und Perfektionswahn haben mich in der Vergangenheit nie langfristig weit gebracht.

teleschau: Und woran merken Sie, dass es Zeit ist, mal einen Gang zurückzuschalten?

Sophia Thiel: Ich merke vor allem, dass ich einen Gang zurückschalten muss, wenn mir mein Körper Signale gibt, wie beispielsweise Schlafstörungen, starker Heißhunger (als Stressregulation) oder wenn ich aus Nervosität an meinen Fingern herumbeiße. Daran merke ich ganz gut, dass der Druck gerade zu groß wird. Da ich mich aber die letzten Jahre intensiv mit dem Thema mentale Gesundheit und Therapie auseinandergesetzt habe, habe ich mittlerweile ganz gute Skills und Techniken für mich herausgefunden, um schnell wieder ins Gleichgewicht zu kommen. (tsch)