„Voller Schmerzen“Sophia Thiel nach Dreh in Notaufnahme

Gleich dreimal stieg sie in eine mit Eiswürfeln gefüllte Tonne. Erst zehn Minuten, dann erneut zehn Minuten und zum Abschluss sogar 30 Minuten. Doch der Videodreh zum Thema Gesundheit endete für Sophia Thiel nicht wie erwartet. „Ich habe es komplett unterschätzt“, sagt die Influencerin nach dem Eisbaden.

Schon beim letzten Durchgang waren ihre Lippen blau angelaufen und ihr Körper reagierte mit starken Muskelkrämpfen. In ihrer Instagram-Story erzählt Sophia Thiel, dass sich ihr Zustand auf dem Rückflug nach Berlin weiter verschlechterte. „Mein ganzer Körper hat einfach nur wehgetan, voller Schmerzen. Meine Hände und Füße waren so angeschwollen, dass sie wehgetan haben. Und ich dachte mir: Oh, ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas Ernsthaftes kaputt gemacht“, schildert die Fitness-Bloggerin.

Schließlich begab sich Sophia Thiel in eine Notaufnahme. Dort folgte immerhin die Entwarnung: Weder ihre Nieren noch das Muskelgewebe hatten Schaden genommen. Die 31-Jährige berichtet: „Es hat sich herausgestellt, dass ich einen muskulären Hartspann hatte. Kann eben auch durch Eisbaden oder zu lange Kälteaussetzung entstehen.“ Sie bekam Ibuprofen und später stärkere Schmerzmittel verschrieben. Ihr Appell an ihre Fans: „Übertreibt es ja nicht mit dem Eisbaden.“ (tsch)