Schock auf der Steel City Con: Schauspieler Christopher Lambert kollabierte während seiner eigenen Autogrammstunde bei der Popkultur-Messe in Pittsburgh im US-Staat Pennsylvania. Das berichtet die US-Boulevard-Seite „TMZ“ und beruft sich dabei auf Augenzeugen.

Auf Facebook war seitens des Veranstalters zunächst lediglich davon die Rede, dass der Schauspieler „die Veranstaltung aus persönlichen Gründen“ verlassen haben müsse. „Der Zeitpunkt seiner Rückkehr steht noch nicht fest“, hieß es dort. Zu besagter Rückkehr kam es jedoch nie: Auch eine für Sonntag angesetzte Veranstaltung mit dem „Highlander“-Star wurde abgesagt - ohne Angabe von Gründen.

Held des Abenteuer-Kinos der 80er und 90er

Gegenüber dem Branchenmagazin „People“ wurde der Veranstalter am Samstag noch konkreter: Lambert sei „überhitzt und dehydriert“ gewesen. Ein Sprecher Lamberts gab auf Anfrage von „TMZ“ an, mit dem Schauspieler sei alles „in bester Ordnung“. Lambert habe in der Nacht nicht genug geschlafen und während des Tages zu wenig gegessen. Dadurch sei sein Blutzucker abgefallen.

Christopher Lambert wurde 1984 durch seine Rolle als Tarzan in dem britischen Film „Greystoke - Die Legende von Tarzan, Herr der Affen“ bekannt. Zur Kultfigur avancierte er zwei Jahre später in der Rolle des Connor MacLeod im Fantasy-Abenteuer „Highlander“, das in den Folgejahren zur Franchise ausgebaut wurde. Neben einer „Highlander“-Serie und mehreren Fortsetzungen wirkte Lambert auch an den Filmen „Subway“ (1985), „Mortal Kombat“ (1995), „Beowulf“ (1999) und „Hail, Caesar!“ (2016) mit. (tsch)