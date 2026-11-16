Inspektor Graziani (Yves Montand, links) sucht Rivolani (Paul Pavel) zu Hause auf. (Bild: ARTE / Century Fox) Copyright: ARTE / Century Fox

Serienmörder haben immer Hochkonjunktur - zumindest in Hollywood. Seit dem „Schweigen der Lämmer“ vergeht kaum ein Jahr, in dem nicht ganze Scharen brutaler Triebtäter ihre Blutspur auf der Leinwand hinterlassen. Egal ob in „Copykill“, „Sieben“, „Zodiac - Die Spur des Killers“ oder „No Country For Old Men“: Niemand muss öfter fürs wohlige Entsetzen des Zuschauers herhalten wie der mysteriöse Psychofreak, dem kein Messer zu groß und kein Mord zu brutal ist.

Auch die junge Bambi (Catherine Allégret) befand sich in der Mordnacht im Zugabteil. (Bild: ARTE / Century Fox) Copyright: ARTE / Century Fox

Neu ist das nicht, doch vor 60 Jahren ging man mit demselben Thema noch wesentlich dezenter um. So auch der griechische Regisseur Constantin Costa-Gavras in seinem 1965 gedrehten Erstlingsfilm „Mord im Fahrpreis inbegriffen“, den ARTE am Montag, 16. November, um 20.15 Uhr zeigt.

Inspektor Graziani (Yves Montand, Mitte) muss sich bei seinen Ermittlungen beeilen, denn der Täter macht Jagd auf die Zeugen der Nacht und hinterlässt neue Tatorte überall in Paris. (Bild: ARTE / Century Fox) Copyright: ARTE / Century Fox

Während einer Zugfahrt von Avignon nach Paris lernt Bambi (Catherine Allégret) den blinden Passagier Daniel (Jacques Perrin) kennen und bietet ihm einen Platz in ihrem Zugabteil an. Als beide in Paris aussteigen, kehrt Daniel noch einmal ins Abteil zurück, weil er seinen Koffer vergessen hat, und stößt dort auf die Leiche einer Mitreisenden. Die Polizei tappt bei der Suche nach dem Täter lange völlig im Dunkeln, es scheint kein vernünftiges Motiv für das Verbrechen zu geben. Doch dann geschehen weitere Morde: Nach und nach werden alle umgebracht, die sich während der Zugfahrt im Abteil von Daniel und Bambi aufhielten. In letzter Sekunde entdeckt Daniel einen entscheidenden Hinweis.

Stimmungsvolle Atmosphäre nimmt den Zuschauer gefangen

Auf Verbrecherjagd: Ein Pariser Kommissar (Pierre Mondy, links) lässt von seinen Kollegen (darunter Lionel Vitrant, Mitte) das Hotel Arizona stürmen. (Bild: ARTE / Century Fox) Copyright: ARTE / Century Fox

Das alles erinnert ein wenig an Agatha Christie, „Mord im Fahrpreis inbegriffen“ ist jedoch mehr als ein klassischer „Whodunit“-Krimi: In schwarz-weißen Bildern voller melancholischer Ausdrucksstärke verfilmte Costa-Gavras die gleichnamige Kriminalgeschichte von Sébastien Japrisot. Kameramann Jean Tournier erzeugt dabei mit seiner stimmungsvollen Fotografie eine Atmosphäre, die den Zuschauer zunehmend gefangennimmt.

Auch von der Kritik wurde Costa-Gavras' Regiedebüt gelobt: Der Film gewann 1967 als bester fremdsprachiger Film den Preis des „National Board of Review“. Das „Lexikon des internationalen Films“ urteilte: „an realistischer Darstellung interessierter Erstlingsfilm mit guten darstellerischen Leistungen“. (tsch)