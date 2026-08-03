Eigentlich hätte Ariana Grande im Sommer 2027 ihr Debüt am Londoner West End geben sollen: Gemeinsam mit ihrem „Wicked“-Filmpartner Jonathan Bailey war ein Auftritt der Sängerin in Stephen Sondheims Musical geplant. Wie die Produzenten des Musicals „Sunday in the Park with George“ jetzt auf X bestätigt haben, werde der Popstar allerdings nicht im Barbican-Theater zu sehen sein. Die 33-Jährige nimmt sich eine Auszeit.

Das Management von Ariana Grande erklärt, dass diese nach dem Ende ihrer „Eternal Sunshine“-Tournee am 1. September eine „wohlverdiente Pause“ von öffentlichen Auftritten einlegen wolle. Gegenüber dem „People“-Magazin heißt es, sie wolle aus der „Sichtbarkeit“ zurücktreten, nachdem die Musikerin unter dem stetigen „prüfenden Blick“ der Öffentlichkeit gestanden habe.

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte um die Gesundheit von Ariana Grande. So waren Fans unter anderem besorgt darüber, dass die Sängerin in einem Musikvideo für ihr neues Album „Petal“ sehr dünn wirke. Ariana Grande selbst äußerte sich wiederholt kritisch gegenüber Body Shaming und bezeichnete dies als „wirklich gefährlich“. Die angekündigte Pause sorgt nun erneut für Spekulationen. (tsch)