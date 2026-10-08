„Spiele mit dem Gedanken“Anna-Maria Ferchichi denkt über Brustverkleinerung nach

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt Anna-Maria Ferchichi täglich ihr Leben mit ihren Kindern und Ehemann Bushido. Tabu-Themen gibt es dabei kaum. Nun hat die achtfache Mutter offen über einen bevorstehenden Eingriff gesprochen und verraten, dass sie mit dem Gedanken spielt, ihre Brüste verkleinern zu lassen.

In einem neuen Beitrag teilte Anna-Maria zwei Porträtfotos. Das erste Foto zeigt ihre aktuelle Figur, auf dem zweiten ist die Ehefrau von Bushido mit einer deutlich kleineren Oberweite zu sehen. Dazu schreibt sie: „Nach Montys Geburt habe ich mir mit 21 Jahren das erste Mal die Brüste vergrößern lassen. Das heißt, ich kenne meinen Körper jetzt seit über 20 Jahren eigentlich nur mit einer sehr üppigen, großen Brust.“ Ihre aktuellen Implantate trage sie bereits seit 14 Jahren und habe damit die BH-Größe Doppel D.

Nun will die 44-Jährige ihre Implantate erneuer lassen - und erwägt, eine deutlich kleinere Größe zu wählen. „Da ich sonst eher schmal und zierlich bin, wirkt die Brust an mir natürlich noch größer“, merkt Ferchichi an. Das zweite, bearbeitete Foto zeigt sie mit einem B-Körbchen. Dazu meint Anna-Maria: „Ich finde diese Silhouette an mir wunderschön, gleichzeitig frage ich mich aber auch, ob ich mich nach so vielen Jahren mit einem komplett anderen Körpergefühl wirklich wohlfühlen würde.“

Anna-Maria Ferchichi zieht größeren Eingriff in Erwägung

Zudem sei es mit einem einfach Implantatswechsel nicht getan. Die achtfache Mutter ist sich darüber bewusst, dass ein deutlich kleineres Implantat auch einen größeren Eingriff bedeuten würde: „Wenn ich so deutlich kleiner gehe, müsste die Brust wahrscheinlich zusätzlich gestrafft werden, mit allem, was so ein weiterer Eingriff an Narben und Risiken mit sich bringt.“ Eine Entscheidung habe sie noch nicht getroffen.

Die Reaktionen ihrer Community lassen nicht lange auf sich warten. Viele Fans können den inneren Zwist der 44-Jährigen nachvollziehen. Eine Nutzerin rät: „Ein C -Körbchen wäre doch ein super Mittelweg! Hör auf dein Bauchgefühl!“ Eine andere Userin kommentiert: „Mir gefällt es kleiner besser, es sieht natürlicher aus und passt mehr zu deiner Figur.“

In ihrer Instagram-Story bedankt sich Anna-Maria Ferchichi für die vielen Ratschläge ihrer Fans. „Habe mir die Kommentare unter dem letzten Post durchgelesen, was für viele wunderbare Texte dort stehen“, freut sich Ferchichi. Der Austausch mit ihrer Community sei mittlerweile „ein so fester Bestandteil meines Lebens“, den sie sehr zu schätzen wissen.

Ein Beitrag geteilt von Anna-Maria (@anna_maria_ferchichi) (tsch)