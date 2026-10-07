Laura Wontorra erwartet ihr erstes Kind. Wie „Bild“ berichtet, ist die Sportmoderatorin mit ihrem Lebensgefährten Riccardo Basile schwanger. Das Baby soll im Frühjahr 2027 zur Welt kommen. Die 37-Jährige war dem Bericht zufolge bereits im Sommer schwanger. Damals berichtete sie von der Fußballweltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA. Auch der werdende Vater arbeitet als Sportmoderator.

Die Schwangerschaft machten Laura Wontorra und Riccardo Basile auch auf Instagram öffentlich. Zu zwei gemeinsamen Fotos und einem Bild von rosa Babyschuhen schreiben sie: „Halb du. Halb ich.“ In den Kommentaren ließen zahlreiche Prominente ihre Glückwünsche da. „Wie schön ist das denn“, meint Birgit Schrowange, während Frauke Ludowig vor Freude wenig Worte findet, wenn sie lediglich „wowwwww congrats“ schreibt.

Laura Wontorra und Riccardo Basile sind seit Anfang 2026 ein Paar

Auch Sportmoderatorin Anna Kraft und „Let's Dance“-Jurymitglied Joachim Llambi gratulierten dem Paar. Besonders ins Auge fiel den beiden die Farbe der Babyschuhe. Sie könnte darauf hindeuten, dass das Paar ein Mädchen erwartet. „Girls are the best“, schreibt Kraft entsprechend, während Llambi meint: „Mädels sind großartig“.

Laura Wontorra und Riccardo Basile kennen sich bereits seit längerer Zeit. Riccardo Basile trat bei dem Bezahlsender Sky in die Fussstapfen von Laura Wontorras Vater Jörg Wontorra, der für ihn eine Art Mentor darstellt. Zunächst verband Wontorras Tochter und Basile eine Freundschaft, erst Anfang 2026 wurden sie ein Paar. Laura Wontorra wechselte vor kurzem erst von DAZN zu RTL und Sky. Ihre Tätigkeit für MagentaTV bleibt von diesem Wechsel unberührt.

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