„Sportschau“-Redaktion beklagt Zunahme rassistischer Kommentare über schwarze Nationalspieler

„Blanker Rassismus bei uns in den Kommentaren - aber auch bei vielen anderen Accounts. Einfach weil schwarze Fußballer für Deutschland spielen.“ So leitet ein Social-Media-Redakteur der ARD-“Sportschau“-Redaktion einen Video-Beitrag ein, der bei Instagram auf große Resonanz trifft. Über 20.000-mal wurde er Stand Mittwoch (30. September) gelikt, knapp 2.000-mal kommentiert und knapp 1.000-fach geteilt.

Nach dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am Sonntag gegen Griechenland habe man knapp 1.000 Kommentare auf Plattformen wie YouTube, Instagram und TikTok löschen müssen, gibt der als „Host Viktor“ vorgestellte ARD-Mitarbeiter zu Protokoll. Dabei habe es vor allem offenen Rassismus gegen Spieler des DFB-Teams gegeben.

„Und nein, das ist keine normale Anzahl“, betont der „Sportschau“-Redakteur. „Einfach, weil Leute ein Problem damit haben, wenn schwarze Menschen für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Oder um es deutlicher zu sagen: weil sie rassistischen Dreck in die Kommentare kotzen. Und davon sehen wir bei der Sportschau in den letzten Jahren immer mehr.“

„Jeder, der für Deutschland auf dem Feld steht, ist Deutscher. Punkt.“

Wie viele dieser Kommentare von Bots kommen und wie viele von echten Menschen, sei nicht zweifelsfrei zu sagen. „Wer aber keine Bots sind, sind die Menschen, gegen die sich das richtet“, heißt es in dem Video, das mit einem deutlichen Bekenntnis endet: „Jeder, der für Deutschland auf dem Feld steht, ist Deutscher. Punkt.“

„Danke für diese Stellungnahme und stabile Haltung“, schreibt dazu eine Userin bei Instagram. „So! Wichtige Worte!“ und „Rassismus ist keine Meinung“ lauten weitere Nutzer-Reaktionen in der Kommentarspalte.

Die ARD hatte am Sonntag das erste Heimspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft unter Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp übertragen. Fast elf Millionen Fans schalteten ein (Marktanteil: 45,6 Prozent), sahen allerdings einen enttäuschenden Auftritt der DFB-Auswahl, die in der Nations League Griechenland 0:1 unterlag. Am dritten Spieltag der Nations-League-Gruppenphase empfängt Deutschland Serbien. Das ZDF überträgt ab Donnerstag, 1. Oktober, 20.15 Uhr, live aus München (Anstoß 20.45 Uhr). (tsch)