Der 67-Jährige ist der älteste Teilnehmer dieser Staffel. (Bild: RTL/Stefan Grogorowius) Copyright: RTL/Stefan Grogorowius

Ackerbauer und Pferdepensionsbetreiber Hubertus alias „Hubi“ ist happy: Obwohl ihm eine von zwei Frauen kurz vor Beginn der gemeinsamen Hofwoche abgesagt hat, könnte es mit seiner einzig verbliebenen Bewerberin nicht besser laufen. Hobby-Dressurreiterin Ulrike (59) und er verstehen sich bisher bestens.

Von der 59-jährigen Ulrike ist er begeistert. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Heute will „Hubi“ ihr seine Arbeit auf den Maisfeldern näherbringen. Dass die gelernte Schifffahrtskauffrau keine Scheu vor großen Landmaschinen hat und sich souverän hinters Steuer setzt, beeindruckt den Bauern: „Die Uli stellt sich nicht blöd an. Sie hat verstanden, um was es geht“, lobt er die Norddeutsche.

Während die beiden Singles zu Fuß durch ein Maisfeld streifen, legt „Hubi“ den Arm um Ulrike und macht ihr ein Kompliment: „Ich bin froh, dass ich dich ausgesucht habe, dass du da bist. Ich danke dir, das ist toll!“ Glücklich strahlt er seine Hofdame an und küsst sie! Ulrike weiß zuerst gar nicht, wie ihr geschieht: „Dass ich da mitten im Maisfeld einen Kuss bekomme, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet!“, sagt sie und lächelt, „das ist ein schönes Gefühl. Ich habe schon so ein bisschen Schmetterlinge im Bauch“, freut sie sich.

„Hubi“ will keine Zeit verlieren

Die gelernte Schiffahrtskauffrau teilt mit „Hubi“ die Leidenschaft für Pferde. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Bisher läuft die Hofwoche für die zwei Singles harmonisch. (Bild: RTL / Stefan Gregorowius) Copyright: RTL / Stefan Gregorowius

Auch der acht Jahre ältere Landwirt gerät nach dem ersten Kuss ins Schwärmen: „Sie hat ganz weiche Lippen und ihr Mund schmeckt gut. Ich find' das cool! Das gefällt mir und davon will ich mehr haben!“, wünscht er sich.

Schon beim Scheunenfest hatte der Bauer gegenüber Moderatorin Inka Bause klargemacht, dass er keine Lust auf einen ruhigen Lebensabend hat, lieber „ein Leben mit Karacho“ führen will. Dabei scheint „Hubi“ keine Zeit verschwenden zu wollen: „Wir haben ja nur eine Woche, um uns kennenzulernen, also Vollgas“, sagt er mit Blick auf die Hofwoche.

Wie es mit „Hubi“ und Ulrike und den anderen Bauern und ihren Hofgästen weitergeht, können Zuschauerinnen und Zuschauer immer montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL verfolgen. Die aktuellste Folge läuft jeweils sieben Tage vorher schon im kostenpflichtigen Stream bei RTL+. (tsch)