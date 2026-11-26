Sie verbindet der Kampf um Anerkennung: Rocky Balboa, verkörpert von Sylvester Stallone (80), kämpft im gleichnamigen Film um die Chance, sich als Boxer zu beweisen. Stallone selbst kämpfte damals hinter den Kulissen um etwas ganz Ähnliches: die Möglichkeit, sich als Schauspieler in Hollywood durchzusetzen. Mit Erfolg. Der erste „Rocky“-Film (1976) wurde zum Welterfolg, gewann drei Oscars und spielte weltweit rund 225 Millionen US-Dollar ein.

Wie Stallone dieser Durchbruch gelang, erzählt das Biopic „I Play Rocky“, das am 26. November in deutschen Kinos startet. Das Drama beleuchtet die wahre Geschichte hinter der Entstehung des Kultfilms und den steinigen Weg seines Hauptdarstellers nach Hollywood. Doch wer schlüpft in die Rolle des jungen Stallone? Es ist Anthony Ippolito. Der 27-Jährige wurde vor allem durch seine Darstellung von Al Pacino in der Miniserie „The Offer“ (2022) bekannt.

„Sehr aufgeregt, aber auch sehr überrascht“

Schauspieler Anthony Ippolito wurde durch seine Rolle in der Miniserie „The Offer“ bekannt. (Bild: 2026 Getty Images/Monica Schipper) Copyright: 2026 Getty Images/Monica Schipper

Aufgewachsen ist Ippolito auf Long Island in New York. Dort besuchte er die West Islip High School, später spielte er am Baruch College im Baseball-Team. Als er erfuhr, dass er Stallone verkörpern würde, sei er „sehr aufgeregt, aber auch sehr überrascht“ gewesen, verrät er in einem Interview mit „TAG24“.

Um Rocky und seinen Darsteller möglichst authentisch auf die Leinwand zu bringen, beschäftigte sich Ippolito intensiv mit seinem Vorbild. Er sah sich alte Aufnahmen, Interviews und Filmauftritte Stallones an. „Es war schwierig, weil er noch nicht der riesige Star war. Vieles, was ich finden wollte, war aus dieser Zeit nicht verfügbar“, erklärte der Schauspieler im Gespräch.

Ippolito will Stallone in einige Momente zurückversetzen

Auch körperlich verlangte die Rolle einiges von ihm ab. Ippolito musste an Gewicht zulegen, um der Statur des jungen Stallone möglichst nahezukommen. Eine weitere Herausforderung war dessen markante Sprechweise: Stallone lebt seit seiner Geburt mit einer Gesichtslähmung, die seine Aussprache prägt. Auch diese Besonderheit musste sich Ippolito für seine Darstellung aneignen.

Etwa einen Monat vor Drehbeginn kam es schließlich zur Begegnung mit dem Original. Stallone und Ippolito trafen persönlich aufeinander - ein Moment, der den jungen Schauspieler nachhaltig beeindruckte. Stallone habe ihm erzählt, wie ehrgeizig er damals gewesen sei und was er auf dem Weg zu seinem Durchbruch alles durchstehen musste.

Ippolito verfolgt mit seiner Darstellung ein klares Ziel: Stallone soll sich beim Ansehen des Films in „einige dieser Momente“ zurückversetzt fühlen und sie noch einmal erleben können. In diesem Sinne: „Box!“ (tsch)