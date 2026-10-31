Star aus „Bonanza“ und „Unsere kleine Farm“So tragisch starb Michael Landon

Als Star von „Bonanza“, „Unsere kleine Farm“ und „Ein Engel auf Erden“ war er in Jahrzehnten zuvor bereits zahlreiche Mal als Talkshow-Gast aufgetreten: Doch als Michael Landon am 9. Mai 1991 in der „Tonight Show“ von Johnny Carson zu Gast war, saß dort bereits ein vom Krebs gezeichneter Mann. Videos der Sendung zeigen, wie dramatisch der beliebte TV-Star an Gewicht verloren hatte. Dennoch gab er sich zuversichtlich, die Krankheit besiegen zu können.

In der legendären Westernserie „Bonanza“ spielte Michael Landon 14 Jahre den Cowboy Little Joe. (Bild: Keystone Features/Getty Images) Copyright: Keystone Features/Getty Images

Mit Carson verband ihn eine tiefe Freundschaft, und so scherzte er über Schlagzeilen, er wünsche sich mit seiner dritten Frau Cindy noch ein zehntes Kind: „Ich meine, ich habe neun Kinder, neun Hunde, drei Enkel, eines im Ofen und meine Frau Cindy braucht etwas, um sich an mich zu erinnern?“

Am Ende der Sendung lud Carson seinen anderen Gast, den Boxer George Foreman, zu dessen nächstem Kampf im August wieder ein. Landon sagte, er werde ebenfalls kommen. Seine Serientochter Melissa Gilbert, die in „Unsere kleine Farm“ die Rolle der Laura Ingalls spielte, schrieb in ihren Memoiren, sie sei an dieser Stelle fast in Tränen ausgebrochen, weil ihr klar geworden sei, „dass Mike wusste, dass er keine Chance hatte, zurückzukommen“.

Landon starb im Beisein seiner Familie

In „Unsere kleine Farm“ stellte Michael Landon (zweiter von links) nicht nur den Familienvater Charles Ingalls dar, sondern war auch als Produzent und Regisseur tätig. (Bild: Universal ) Copyright: Universal

Anfang April 1991 war bei Landon Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert worden. Der Tumor hatte bereits auf die Leber übergegriffen. Landon lud die Presse zu sich nach Hause und verkündete die Nachricht selbst. „Es war so typisch für ihn, die Nachrichten zu seinen eigenen Bedingungen zu überbringen und zu versuchen, die Boulevardzeitungen davon abzubringen, Gerüchte zu drucken“, erinnerte sich Gilbert.

Auch in den 80er-Jahren blieb Landon erfolgreich: Als Jonathan Smith spielte er in der TV-Serie „Ein Engel auf Erden“ einen Gesandten Gottes. (Bild: Paramount) Copyright: Paramount

Dann zog er sich mit Cindy und den beiden kleinen Kindern auf seine Ranch in Malibu zurück. Er setzte auf vegetarische Ernährung, Vitamine, Enzyme und Akupunktur. Am 18. April unterzog er sich einer Chemotherapie, Anfang Mai folgte ein experimentelles Verfahren mit einem Krebsmedikament. Die Chancen standen schlecht: Die „National Pancreatic Cancer Foundation“ schätzt, dass die Fünf-Jahres-Überlebensrate bei Bauchspeicheldrüsenkrebs damals bei etwa vier Prozent lag, diese habe sich zwar heute auf etwa zehn bis 13 Prozent verbessert und sei damit immer noch eine der schlechtesten bei den häufigen Krebsarten.

Am 21. Juni 1991 kam Carsons Sohn Ricky bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Landon, der selbst unter großen Schmerzen litt und nur noch wenige Tage zu leben hatte, rief seinen Freund sofort an. Nach Landons Tod sagte Carson: „Das war eine verheerende Woche für mich und meine Familie. Michael rief letzten Montag an und drückte sein tiefstes Mitgefühl zum Tod meines Sohnes Ricky aus. Der Mut und die Sensibilität, die er in unserem Gespräch zeigte, indem er mich tröstete, während er große Schmerzen hatte, zeugt von der Qualität dieses Mannes und seines Charakters.“

Von Michael Landons neun Kinder traten einige in die Fußstapfen ihres Vaters, „Yellowstone“-Star Jennifer Landon ist der wahrscheinlich bekannteste Sprössling des Schauspielers. (Bild: Richard Rodriguez/Getty Images for Paramount) Copyright: Richard Rodriguez/Getty Images for Paramount

Landons Zustand verschlechterte sich rasch. Am letzten Wochenende versammelte er seinen engsten Kreis auf der Ranch: Cindy, alle neun Kinder sowie seinen langjährigen Freund und Geschäftspartner Kent McCray mit dessen Frau. Gemeinsam hielten sie am Bett im Obergeschoss Wache. Kurz vor dem Ende bat Landon sie laut McCray, ihn mit Cindy allein zu lassen. Sie war bei ihm, als er am 1. Juli 1991 gegen 13.20 Uhr starb.

Drei Serien, die Fernsehgeschichte schrieben

In nur 54 Jahren hatte Landon ein beeindruckendes Lebenswerk abgeliefert: Ab 1959 spielte er in 430 Folgen von „Bonanza“ den Little Joe. Nach dem plötzlichen Tod von Dan Blocker, der den Hoss Cartwright verkörperte, wurde die Serie im Januar 1973 eingestellt. Ab Herbst 1974 war er in „Unsere kleine Farm“ als Familienvater Charles Ingalls zu sehen und zugleich Produzent, Drehbuchautor und Regisseur. Bis zum Ende im Herbst 1983 war er die treibende Kraft der Serie.

Es folgte ab 1984 „Ein Engel auf Erden“, bis sein Freund und zweiter Hauptdarsteller Victor French im Juni 1989 an Lungenkrebs starb. Landon wechselte nach fast 35 Jahren von NBC zu CBS. Den Pilotfilm zur geplanten Serie „Us“ drehte er noch zu Ende. Es blieb seine letzte Arbeit.

Sein Erbe lebt in der Familie weiter. Drei seiner vier Kinder aus der Ehe mit Lynn Noe arbeiten wie er in der Filmbranche: Sohn Michael Landon Jr. schrieb das Drehbuch zum Film „Schatten des Ruhms - Die Michael-Landon-Story“ (1999), Christopher B. Landon ist als Drehbuchautor (“Paranormal Activity“) und Regisseur (“Happy Deathday“) erfolgreich. Tochter Leslie stand an der Seite ihres Vaters bei „Unsere kleine Farm“ vor der Kamera, ihre Tochter wiederum, Rachel Matthews, arbeitet ebenfalls als Schauspielerin. Und auch Tochter Jennifer aus der Ehe mit Cindy Clerico trat in die Fußstapfen ihres Vaters: Sie war einer der Stars der Westernserie „Yellowstone“. (tsch)