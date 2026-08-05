Star der ersten Stunde kehrt zur SAT.1-“Landarztpraxis“ zurück

Gemeinsam mit ihrer Tochter Leo kommt die Ärztin Sarah König aus Berlin in das fiktive Dorf Wiesenkirchen am Schliersee. Dort möchte sie ihrem Mediziner-Kollegen Dr. Fabian Kroiß mitteilen, dass er der Vater der kleinen Leo ist. So begann 2023 die erste Staffel der SAT.1-Serie „Die Landarztpraxis“.

Zwei Jahre später, nach Staffel 3, stieg Caroline Frier aus der Telenovela aus. Nun steht die 43-jährige Schauspielerin vor dem Comeback - wenn auch „nur“ als Gaststar. Ab Donnerstag, 10. September, 19 Uhr, wird Frier wieder für einige neue Folgen in der Rolle der Sarah König zu sehen sein. Dabei wird die Ärztin auch auf ihren von Oliver Franck gespielten Ex treffen. Zwischen den beiden, so deutet es die jüngere Schwester von „Danni Lowinski“-Star Anette Frier an, könnte es zu einem Liebes-Comeback kommen.

„Die Geschichte von Sarah und Fabian ist noch nicht zu Ende geschrieben“

„Es war wahnsinnig schön, alle am Set wiederzusehen und auch einen Einblick in den für mich neuen Sonnenhof zu bekommen“, wird Caroline Frier in einer SAT.1-Mitteilung zitiert. „Und so viel darf ich verraten: Die Geschichte von Sarah und Fabian ist noch nicht zu Ende geschrieben.“

Laut Drehbuch sorgt ein dramatischer Umstand für die Rückkehr von Dr. Sarah König in ihre ehemalige Wahl-Heimat am oberbayerischen Schliersee. Dr. Ella Wagner (Nina Schmieder) hat in der Praxis im Sonnenhof den Verdacht, dass sich eine Patientin mit einer Mutation des West-Nil-Virus infiziert haben könnte. Und genau zu diesem Virus forscht Dr. Sarah König in Mailand. (tsch)