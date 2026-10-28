Ein Mann, der eine Unterhose mit dem Logo von Eintracht Frankfurt trägt und den Schriftzug „Frankfurt“ auf dem linken Arm stehen hat. Dieses riesige Banner fiel am Dienstagabend in der Nordkurve des Volksparkstadions auf, während das Spiel des Hamburger SV gegen Eintracht Frankfurt in der zweiten Runde des DFB-Pokals lief. Unter der gigantischen Karikatur war noch „Vom Wal zum Aal“ zu lesen - der Name von einem bekannten Abnehm-Projekt des Star-Kochs Bernd Zehner, der sich offenbar angesprochen fühlte.

Der bekennende Fan von Eintracht Frankfurt, der fast 700.000 Abonnenten auf YouTube besitzt und unter anderem als Juror in der SAT.1-Sendung „Dream Kitchen“ sowie als Moderator des Joyn-Formats „Mission Restaurant“ zu sehen war, reagierte sofort auf die vermeintliche Provokation in seine Richtung. In seiner Instagram-Story schrieb Bernd Zehner: „Der Wal schwimmt weiter, der Dino geht baden. Nur die SGE.“

Das ist der Hintergrund

Der Hintergrund dieser kuriosen Auseinandersetzung dürfte eine Choreografie der Frankfurter Fans aus der vergangenen Bundesliga-Saison sein. Bei der Partie gegen den HSV verhöhnten diese den abstiegsbedrohten Klub mit einem Bild des gestrandeten Buckelwals „Timmy“, auf dem der Schriftzug „Wa(h)lheimat 2. Liga“ stand. Dazu war das Logo der Hamburger durchgestrichen.

Mit dem Banner im Volksparkstadion revanchierten sich die Fans des Hamburger SV nun offenbar. Jubeln durften am Ende jedoch vor allem die Frankfurter: Denn die Eintracht besiegte den HSV mit 3:1 und zog damit ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Schon am Wochenende kommt es zur nächsten Begegnung der beiden Vereine: Am Sonntag um 17.30 Uhr muss der Hamburger SV gegen Eintracht Frankfurt im Deutsche Bank Park antreten. (tsch)