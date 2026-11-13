Star-Regisseur verrät„Ich war richtig tot, und zwar 25 Minuten lang“

Mit „Drive“ mit Ryan Gosling in der Hauptrolle schaffte Nicolas Winding Refn einen weltweiten Erfolg. Für seinen neusten Film „Her Private Hell“ ließ sich der dänische Regisseur auch von einem eigenen Vorfall inspirieren. Dabei war er eigenen Aussagen nach schon tot - ganze 25 Minuten lang.

„Bei mir wurde ein Leck im Herz entdeckt, das musste sehr schnell operiert werden“, erklärt Nicolas Winding Refn im „Spiegel“-Interview. „Die Ärzte trennen dabei das Herz vom Blutkreislauf und halten den Blutfluss im Körper aufrecht. Dann wurde das Herz mit Elektrizität wieder angeworfen.“ Er stellt klar: „Ich war tot. Das war keine Nahtoderfahrung, wo man fast stirbt. Ich war richtig tot, und zwar 25 Minuten lang.“

Den Vorgang habe er sogar als Video. „Die Chirurgen haben die ganze Odyssee durch meinen Körper aufgenommen: wie sie sich zu meinem Herzen vorarbeiten, es aufschneiden, die Herzkammer reparieren und alles wieder zusammennähen“, erzählt der 56-Jährige. Das finde er „sehr interessant“, immerhin hätten die wenigsten Menschen „die Gelegenheit, sich selbst von innen zu sehen“, so Nicolas Winding Refn. Das sei „sehr inspirierend“.

„Als ich meine Diagnose bekam, dachte ich, dass ich sterben würde“

Offenbar so inspirierend, dass der Regisseur das Erlebte in seinem neuen Werk „Her Private Hell“ einfließen ließ. In dem Film kommt ein Mann vor, der in die Hölle gehen will, um seine Tochter zurückzuholen. „Als ich meine Diagnose bekam, dachte ich, dass ich sterben würde“, sagt Nicolas Winding Refn und erzählt, dass seine Frau und seine älteste Tochter auch ohne ihn hätten leben können, „aber meine jüngste Tochter war noch nicht bereit. Für sie musste ich zurückkommen, so wie der Vater im Film“.

„Her Private Hell“ ist ein Science-Fiction-Horrorthriller, mit dem Nicolas Winding Refn nach zehn Jahren Pause wieder auf die große Leinwand zurückkehrt. In dem Film treibt ein Killer in diamantenbesetzten Lederhandschuhen sein Unwesen in einer von toxischem Nebel überzogenen Stadt. Außerdem begibt sich die junge Elle (Sophie Thatcher) in der futuristischen Stadt auf die Suche nach ihrem Vater, und ein von Charles Melton gespielter Soldat kämpft sich durch die Unterwelt, um seine entführte Tochter zu retten. (tsch)