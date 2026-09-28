Zum siebten Mal stellen sich vier Paare dem RTL-Treuetest. Eine Besonderheit hat die Staffel, die ab dem 12. Oktober auf RTL+ ausgestrahlt wird, jedoch: Es ist das erste Mal, dass auch ein gleichgeschlechtliches Paar nach „Temptation Island“ reist.

Tara und Dennis sind seit Anfang 2025 ein Paar und leben gemeinsam in Wien. (Bild: RTL / Jonas Mohr) Copyright: RTL / Jonas Mohr

Drei Paare der neuen Staffel „Temptation Island VIP“ hat RTL bereits gelüftet. Die Moderation übernimmt wie auch in der vergangenen Staffel Janin Ullman. Sie will gemeinsam mit den vier Promipaaren herausfinden, wie belastbar deren Beziehung wirklich ist.

Das erste Paar hat bereits das „Sommerhaus der Stars“ gemeinsam gemeistert und ist dem berüchtigten Sommerhaus-Fluch entkommen: Gloria Schwesinger (33) und Michael „Micha“ (34) sind seit 2023 ein Paar und haben sich über Tinder kennengelernt. Seit wenigen Monaten wohnen die 33-Jährige und der 34-Jährige zusammen - doch der gemeinsame Alltag bringt sie oft an ihre Grenzen. Kleinere Streitigkeiten eskalieren demnach regelmäßig so sehr, dass sie tagelang kein Wort miteinander sprechen.

Gloria und Micha sind seit 2023 ein Paar und haben sich über Tinder kennengelernt. (Bild: RTL / Jonas Mohr) Copyright: RTL / Jonas Mohr

Auch das Thema Fremdgehen belaste die Beziehung. Gloria gibt offen zu, jedem ihrer Ex-Partner fremdgegangen zu sein und drohte Micha bereits: „Dir bin ich ja NOCH nicht fremdgegangen.“ Ob dieser Satz auch nach ihrem Besuch auf „Temptation Island“ noch gilt, bleibt abzuwarten...

Carina und Chika stellen sich als verheiratetes Paar dem Treuetest

Moderiert wird die neue Staffel „Temptation Island VIP“ erneut von Janin Ullmann. (Bild: RTL / Shanti Tan) Copyright: RTL / Shanti Tan

Als zweites Paar stellen sich Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi (30) dem Liebes-Test. Auch sie haben bereits „Sommerhaus“-Erfahrung. Doch wie sieht es mit der Treue aus? Die beiden sind seit Anfang 2025 zusammen und leben gemeinsam in Wien. Bislang spielte Untreue keine Rolle in ihrer Beziehung, beide geben an, sich grundsätzlich sehr zu vertrauen. Tara möchte bei „Temptation Island VIP“ dennoch herausfinden, wie stabil ihre Beziehung wirklich ist. Dennis bereitet dagegen mehr Sorge, wie Tara in seiner Abwesenheit über ihn sprechen könnte.

Als erstes queeres Paar ziehen Carina Ojiudo-Ambrose (27) und Chika Ojiudo-Ambrose (26) auf „Temptation Island“ ein. Das Paar kennt sich bereits seit sechs Jahren und ist seit Ende 2024 sogar verheiratet. Gemeinsam leben sie auf Zypern und haben im Reality-TV bereits gemeinsam vor der Kamera Erfahrung gesammelt.

Während sie etwa bei „Couple Challenge“ bewiesen, dass sie als Team funktionieren, sorgt in der Beziehung Eifersucht immer wieder für Konflikte. Sowohl für Carina als auch Chika wäre eine körperliche als auch emotionale Nähe zu anderen Personen ein absolutes No-Go. Dabei geben beide zu, in früheren Beziehungen bereits fremdgegangen zu sein. Mit der Teilnahme am RTL-Treuetest wollen sie das Thema Eifersucht endgültig aus ihrer Ehe verbannen. Chika sehnt sich dabei vor allem nach einer glücklichen und respektvollen Zukunft, Carina nach einer gemeinsamen Familie mit Kindern.

Welches vierte Paar die Runde komplett macht, ist noch nicht offiziell bekannt. Die Namen sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt werden. (tsch)