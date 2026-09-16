Chris Tall (vorne) und Verona Pooth freuen sich, eine weitere Staffel von „The Masked Singer“ als Rateteam zu begleiten. (Bild: Joyn/Willi Weber) Copyright: Joyn/Willi Weber

Ab 16. September wird ganz Deutschland vor allem eine Frage wieder allwöchentlich beschäftigen: Welcher begnadet singender Promi steckt hinter dem auffällig ausgefallenen Kostüm? Denn die beliebte ProSieben-Musikshow „The Masked Singer“ geht am Mittwoch um 20.15 Uhr in die nunmehr 13. Staffel.

Dieses Jahr steht einiges im Zeichen der Veränderung. Erstmals werden die einzelnen sechs Episoden nicht live ausgestrahlt, sondern sie wurden im Vorfeld aufgezeichnet. Außerdem hat ProSieben der Show einen neuen Sendeplatz verpasst, statt Samstagabend müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer nun mittwochs einschalten.

Alec Völkel (links) und Sascha Vollmer von den BossHoss gehören dieses Jahr zu den Rategästen. (Bild: Joyn/Willi Weber) Copyright: Joyn/Willi Weber

Sonst bleibt sich das Format treu. Auf der Bühne begeistern wieder maskierte und kostümierte Promis mit ihren Gesangskünsten, und die Mitglieder des Rateteams dürfen raten, um wen es sich handeln könnte. Moderiert wird das Ganze erneut und wie schon seit der ersten Staffel von Matthias Opdenhövel.

Festes Rateteam und Rategäste

Alec Völkel nahm an der Musikshow bereits als Kandidat teil. (Bild: ProSieben/Willi Weber) Copyright: ProSieben/Willi Weber

Stichwort Rateteam: Seit der zweiten Staffel besteht das Team nicht mehr aus drei, sondern aus zwei ständigen Mitgliedern, die um einen oder zwei Gästen pro Folge ergänzt werden. Dieses Jahr dürfen sich wieder Moderatorin Verona Pooth und Komiker Chris Tall als feste Rategrößen profilieren, die beiden hatten schon in 12. Staffel auf den Stühlen gesessen.

Bleibt die Frage nach den Rategästen. Hier hält sich der Sender - der Spannung wird das geschuldet sein - noch weitestgehend bedeckt. Allenfalls zur ersten Folge wurde ein Kätzchen aus dem Sack gelassen: Rategäste beim Auftakt sind The BossHoss, die übrigens keine Unbekannten für die „Masked Singer“-Zuschauer sind.

Denn: Alec Völkel und Sascha Vollmer hatten bereits in den Staffeln 11 und 12 das Rateteam komplettiert. Damals galt Völkel schon als „Masked Singer“-Veteran, immerhin hatte er schon in der dritten Staffel mitgewirkt - als Kandidat. Im Kostüm eines Aliens hatte er sich auf den zweiten Platz gesungen, hinter Gewinnerin Sarah Engels, die damals noch als Sarah Lombardi auftrat. (tsch)