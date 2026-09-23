Eine landete einen Rate-Volltreffer, der andere lag voll daneben: Verona Pooth sagte richtig voraus, wer bei „The Masked Singer“ unter der „Perla“-Maske steckte. Michi Beck vertat sich schwer bei „Hippo Jones“. (Bild: Joyn/Willi Weber) Copyright: Joyn/Willi Weber

„Ich weiß ja selber nicht, was ich sage, wenn ich was sage - es passiert einfach so“, gab Verona Pooth lachend zu. Aber ab und zu hat es halt doch Hand und Fuß: In der zweiten Show von „The Masked Singer“ (ProSieben) landete die Entertainment-Ikone einen Volltreffer. „Du bist Prince Damien. Ich habe dich entlarvt. Gib es zu!“, sagte sie der Maske „Perla“ auf den wunderschönen, perlmuttigen Kopf zu - und hatte recht!

Dafür war sie bei „Hippo Jones“ wie vor den Kopf gestoßen, als der sein wahres Ich enthüllte. „Nein! Wahnsinn, das gibt's doch gar nicht“, stöhnte Verona völlig überrascht.

Schwere Aufgabe für die Ratecrew: Chris Tall und Verona Pooth sowie Rategast Michi Beck (von links) sollten die Identitäten von vier neuen Masken erkennen. (Bild: Joyn/Willi Weber) Copyright: Joyn/Willi Weber

Vom kompletten Rateteam ungeahnt verbarg sich kein Geringerer als der volkstümliche Moderator und Sänger Stefan Mross im Kostüm den abenteuerlichen Hippos. Peinlich für Michi Beck, denn der Rategast von den Fantastischen Vier hatte „Hippo Jones“ nach seinem Auftritt noch attestiert, „kein Sänger“ zu sein. Naja, knapp daneben. Mross, der zuletzt mit der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ abgesetzt wurde, hat bislang ja „nur“ 23 Alben eingeblasen und gesungen, zwölf mehr als die Fantastischen Vier.

„Du bist sooo süß!“ Die Herzen aller flogen Erdbär gleich beim ersten Auftritt zu. Das plüschige Früchtchen erreichte das Halbfinale. (Bild: Joyn/Willi Weber) Copyright: Joyn/Willi Weber

Michi schüttete nach der Enttarnung Asche über sein Haupt: „Jetzt habe ich ihm aber Unrecht getan, von wegen er kann nicht singen.“

Der Erdbär „hat Stofftier-Potenzial“

Meister des Fachs: Hinter dem wandelnden Mikrofon „Mr. Mic“ scheint sich ein Gesangsstar zu verbergen. Könnte es ein Mitglied der Kelly Family sein? (Bild: Joyn/Willi Weber) Copyright: Joyn/Willi Weber

Die Premiere des neuen „The Masked Singer“ - mehr Masken, mehr Enttarnungen, vier Wochen lang Quadrelle und pro Vorrundenshow zwei Demaskierungen - hatte bei Fans viel Kritik und überschaubare Quoten hervorgerufen. Nach Show 2 muss man aber sagen: Es ist um jeden der Promis schade, der so früh gehen muss.

Diesmal gingen gleich vier an den Start, die zu absoluten Publikumslieblingen taugten:

„Hippo Jones“ sang ein fulminantes „Pulp Fiction“-Medley. Die Ratecrew lag mit ihren Vermutungen meilenweit daneben. (Bild: Joyn/Willi Weber) Copyright: Joyn/Willi Weber

Perla brachte das Studio zum Funkeln und rührte alle mit einer atemberaubenden Darbietung von Whitney Houstons „I Have Nothing“ aus „Bodyguard“. (Bild: Joyn/Willi Weber) Copyright: Joyn/Willi Weber

Beider Identitäten blieben geheim, denn beide erreichten das Halbfinale.

„Perla“ rührt Verona Pooth zu Tränen

Perla zog im Showdown gegen Erdbär den Kürzeren und wurde enttarnt. Die funkelnde Gestalt war Dschungelkönig und DSDS-Gewinner Prince Damien. (Bild: Joyn/Willi Weber) Copyright: Joyn/Willi Weber

In der kommenden Woche geht es mit dem Motto „Stadionhymnen“ und vier neuen Masken weiter. Dann treten „P.S.“, „Cosma“, „Yeti Cat“ und „Luigi Eishörnchen“ um die Gunst des Saalpublikums an. (tsch)