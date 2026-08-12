Stefanie Giesinger packt über neuen Flirt aus„Er hatte gute Bewertungen“

Ist Stefanie Giesinger wieder vergeben? Im Podcast von Sophie Passmann (“Der Sophie Passmann Podcast“) hat die frühere „Germany's Next Topmodel“-Gewinnerin zumindest über einen neuen Mann in ihrem Leben ausgepackt. Dieser „steht nicht in der Öffentlichkeit“, möchte sie den Namen nicht nennen. Dafür verrät sie aber ein paar andere Details.

So habe die 29-Jährige ihren neuen Schwarm über eine Freundin kennengelernt. „Er wurde mir empfohlen“, verrät sie und scherzt: „Er hatte gute Bewertungen.“ Zudem sei er „ein super lieber Typ“ und passe auch bestens zu ihrem Lebensstil: „Er geht nicht feiern, er trinkt nicht besonders viel Alkohol, er nimmt keine Drogen.“ Sie fügt an: „Genau das brauche ich. Das finde ich toll!“

„Ich habe Angst, verletzt zu werden“

Sorgen mache sich Stefanie Giesinger trotzdem. So habe sie bei früheren Männern häufig das Gefühl gehabt, dass diese nur mit ihr ausgehen wollten, weil sie berühmt ist. „Ich habe auch Angst, einfach verletzt zu werden“, gibt das Model im Podcast zu.

Rund sechs Jahre lang war sie mit dem britischen Influencer Marcus Butler zusammen, ehe sie den Unternehmer Jeremy Steeb datete und 2024 dann wiederum von ihrem damaligen Partner Armando Mayr sogar einen Antrag bekam. Aus einer Hochzeit wurde allerdings nichts. Jetzt hat Stefanie Giesinger offenbar einen neuen Mann in ihrem Leben. (tsch)