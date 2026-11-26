„Ich erzähl dir mal was, was du noch nicht weißt“, kündigt Steffen Henssler im Smalltalk mit „Grill den Henssler“-Moderatorin Laura Wontorra an. Und lässt sie dann wissen: „Ich habe mein Schauspieldebüt gegeben!“ Und zwar nicht nur in einer kleinen Gastrolle. Sondern in einer neuen Serie und „in einer Folge geht's um mich“.

Mehr würde er gerne verraten, darf es aber nicht, auch sehr zum Missfallen von Laura Wontorra, die mehrfach investigativ nachsetzt. „Ich kann noch nicht darüber reden, ich hab unterschrieben.“ Aber ein bisschen was lässt sich der TV-Koch schon entlocken: „Die schwerste Rolle meines Lebens!“ Und, scherzhaft: „Ich bin auf dem Weg zum Oscar, kann ich sagen.“

Die neue Serie werde voraussichtlich im Frühjahr kommenden Jahres erscheinen. „Und ich kann dir sagen: Unabhängig von meiner Person - über diese Serie wird man reden, wart's ab!“

Laura Wontorra muss sich mit der Verschwiegenheit ihres Küchenchefs abfinden. Sie fasst ihr eigenes erstes Urteil: „Jetzt wird er auch noch Schauspieler. Der ist so was von in der Midlife-Crisis.“

Steffen Henssler überlässt ehemaligem „The Taste“-Schützling die Bühne

TV-Erfahrung hat Steffen Henssler außerhalb seines gewöhnten Küchenreviers durchaus schon gesammelt. Die Internet-Filmdatenbank „IMDb“ listet bereits drei kleinere Gastauftritte in dem Film „KMPD - Krass Mann Police Department“ (2007), der Mini-Serie „Tratsch im Treppenhaus - es geht weiter ...“ (2010) und in einer Folge der Serie „Die Küstenwache“ (2013).

In der aktuellen „Grill den Henssler“-Show (Sonntag, 29. November, 20.15 Uhr, VOX, und vorab bei RTL+) tritt Gastgeber Henssler im ersten „Italien-Special“ der Formatgeschichte gegen Profitänzer Massimo Sinató, Ex-Model mit Italien-Erfahrung Natascha Ochsenknecht und Koch-Influencerin Graciela Cucchiara an. Beim Hauptgericht gegen die argentinisch-italienische Koch-Autodidaktin gibt es eine weitere Überraschung: Henssler verlässt den Grill und übergibt das Kochzepter an seinen Protegé Toni Zaza. Den lernte er 2025 bei „The Taste“ kennen. Als Zaza dort ausschied, machte ihm Henssler noch am selben Abend ein Job-Angebot. Seither arbeitet Zaza in Hensslers Betrieben.

Sein letzter Auftritt bei „Grill den Henssler“ war für den Gastgeber folgenreich. Weil Zaza im ersten Sommer-Special 2026 Tony Bauer in der Hauptspeise zum Sieg gegen Henssler verhalf, musste Henssler die gesamte Sommer-Special-Staffel mit einem Schnauzbart bestreiten. (tsch)