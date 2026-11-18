Gastjurorin in Folge 5 ist Clara Hunger, die unter anderem bei Tim Mälzer lernte und als Shooting Star am Gastro-Himmel gilt. (Bild: Joyn/Benedikt Müller) Copyright: Joyn/Benedikt Müller

„Ich bin nicht gut genug“ - Mit diesen Selbstzweifeln steht Kandidaten Hanna in Folge 5 von „The Taste“ am Herd. Und im Mittelpunkt der Dramaturgie. Ausgerechnet Leber soll sie verarbeiten, eine Zutat, mit der die Psychologin wenig bis gar nichts anfangen kann. Auch Teamkollege Bernd ist nicht gerade begeistert. Er erinnert sich zwar an die Innereien-Küche seiner österreichischen Großmutter (“Mit Äpfeln und Zwiebeln“), gegessen hat er deren Leberspeisen allerdings nie besonders gern. Coach Alexander Herrmann muss also ordentlich Motivationssarbeit leisten - und Anatomieunterricht geben: „Schau, an dieser Ader entlangschneiden, da läuft das Blut durch.“ Während er Bernd zur Eile antreibt (“Wir sind hier alle Bewegungskünstler“), versucht er Hanna emotional herunterzukochen: „Bleib auf deiner persönlichen Reise.“

Sie mag es „dirty“: Clara Hunger mag Gerichte „mit Ecken und Kanten“. Kandidatin Palesa (links) ist großer Fan. (Bild: Joyn/Benedikt Müller) Copyright: Joyn/Benedikt Müller

Dabei hat es die Aufgabe wirklich in sich. Gastjurorin Clara Hunger, die unter anderem in Tim Mälzers „Bullerei“ und bei Max Strohe gearbeitet hat, fordert eine Küche mit Ecken und Kanten. Ihr Motto: „Aromen, die nicht flüstern, sondern knallen.“ Anders gesagt: deftig, derbe, „dirty“ - ihre persönliche Interpretation von Soulfood. Beim Teamkochen bedeutet das für Hanna und Bernd eben Leber, verbunden mit dem „dirty way of cooking“: scharf. Bernd gibt alles und bestreut seine Innerei auf Paprikacreme noch mit Himbeerstaub. Doch während er mit seiner Kreation nicht überzeugen kann (Herrmann: „Die Leber schluckt alles“), sorgt Hanna für eine echte Überraschung: Alexander schickt ihren Löffel in die Verkostung.

Mit Leber, Bohne und Shiitake zum Stern

Emotionale Achterbahnfahrt bei Hanna: Coach Alexander Herrmann und Teamkollege Bernd versuchen, ihr die Selbstzweifel zu nehmen. (Bild: Joyn/Benedikt Müller) Copyright: Joyn/Benedikt Müller

Und tatsächlich trifft die Kandidatin den Geschmack der Gastjurorin. Ihre Kombination aus Leber, Bohne und Shiitake begeistert Clara Hunger: „Bei jedem Biss passiert was. Dieser Löffel erzählt eine Geschichte“. Für Hanna ist das ein echter Befreiungsschlag. Sie holt ihren ersten goldenen Stern und kann ihr Glück kaum fassen: „So überwältigend, so ein Glücksgefühl!“ Ausgerechnet aus dem Moment größter Unsicherheit wird ein kulinarischer Triumph.

Erst Tränen, dann Erfolg: Hanna überzeugt Gastjurorin Clara Hunger mit ihrem Löffel und gewinnt ihren ersten goldenen Stern. Teamkollege Bernd freut sich mit. (Bild: Joyn/Benedikt Müller) Copyright: Joyn/Benedikt Müller

Doch damit ist die Herausforderung in Folge fünf von „The Taste“ noch nicht vorbei. Beim Solokochen lautet das Motto „Bar-Food“. Aus Nachos, Salzmandeln und Salzbrezeln sollen raffinierte Kreationen entstehen. Hanna geht die Aufgabe diesmal deutlich selbstbewusster an. Mit der Sicherheit eines goldenen Sterns im Rücken verwandelt sie zermahlene Chips in eine Käsepraline, die sie auf einem Papaya-Gurken-Bett anrichtet. Außerdem zeigt sie sich als wahre Sportsfrau und bittet die Gastjurorin, sich lieber um ihren Mitstreiter Bernd und Konkurrentin Manyedi, die in Tim Raues Team einen Schweinebauch zu einer süßen Köstlichkeit verwandeln soll, zu kümmern. Clara Hungers Reaktion auf derlei Fürsorge: „Wie toll du bist!“

Steffen Henssler hat schlechte Laune: „Ich kann hier nichts feiern“

Bye, bye Marcus: Trotz zweier goldener Sterne müssen sich Elif Oskan (Mitte) und Kandidatin Rahel von ihrem Teamkollegen verabschieden. (Bild: Joyn/Benedikt Müller) Copyright: Joyn/Benedikt Müller

Doch nicht alle Löffel sorgen für Begeisterung. Steffen Henssler ist bei der Verkostung auffallend schlecht gelaunt. Hannas Käsepraline riecht für ihn angeblich „nach Zigarettenrauch“, ein Dessert bezeichnet er als „Creme mit labbriger Creme“. Sein vernichtendes Urteil: „Ich kann hier nichts feiern.“ Der sitztänzelnde Tim Raue nimmt es mit Humor und empfiehlt seinem Kollegen ein „Anti-Grumpy-Mittel“ aus der Apotheke.

Am Ende muss das Team von Elif Oskan zittern. Während Rahel mit ihrem Salzmandel-Florentiner-Dessert punktet, wird Marcus sein Huhn mit Misolack und Zitronen-Beurre-Blanc zum Verhängnis. Weil er ausgerechnet die Salzmandel vergessen hat, reichen seine Sterne nicht zum Weiterkommen. Alexander Herrmann bringt es auf den Punkt: „Hier hat jemand mit Herz gearbeitet, aber unvollendet.“ Marcus verabschiedet sich gefasst: Er sei als Hobbykoch mit Leidenschaft gekommen und habe vor allem etwas lernen wollen.

Für Hanna hingegen ist die Folge eine Achterbahnfahrt mit Happy End: Aus Selbstzweifeln wird Selbstvertrauen - und ausgerechnet die ungeliebte Leber beschert ihr einen goldenen Moment. (tsch)