„Steht er vielleicht auf meine Mutter?“Lola Weippert rechnet mit Ex-Freund ab

Vor rund fünf Monaten gab Lola Weippert überraschend die Trennung von ihrem Partner bekannt. Damals hatte die Moderatorin ihre Weltreise vorzeitig abgebrochen und schließlich im Podcast „Schön laut“ verraten, dass sie von ihrer Begleitung verlassen worden sei. „Es ist ihm einfach alles zu viel“, sagte Lola Weippert im Gespräch mit Vanessa Mai über ihren nicht näher bekannten Ex-Freund, den sie stets aus der Öffentlichkeit raushielt. Jetzt ist die 30-Jährige weiter ins Detail gegangen.

So erzählt Lola Weippert in der neusten „Schön laut“-Folge, wie sie ihren ehemaligen Partner kennengelernt hatte. „Ich war am Set, habe mich in diesen Menschen verliebt, der am Set gearbeitet hat, aus der Produktion“, sagt sie, ohne näher darauf einzugehen, für welches Format gedreht worden sei. Vanessa Mai weiß aber sofort: „Das war doch der mit der Weltreise.“

„Ich glaube wirklich, mein Ex stand auf meine Mutter“

Lola Weippert bestätigt das. Sie berichtet: „Das Gute an der Beziehung mit ihm war, er war der Erste, der mich nicht betrogen hat.“ Dafür hat die „Temptation Island“-Moderatorin jedoch eine andere Theorie: „Aber ich hatte immer so subtil das Gefühl, dass er auf meine Mutter steht.“

Die Ex-Freundin des Mannes sei „sehr alt“ gewesen, führt Lola Weippert aus. Außerdem habe er zu Bildern, auf denen auch ihre Mutter zu sehen gewesen sei, häufig gesagt, wie schön ihre Mutter aussehe. „Dann habe ich mich irgendwann so gefragt: Meine Mutter ist ungefähr so alt wie seine Ex, steht er vielleicht einfach auf meine Mutter?“, erklärt Lola Weippert ihre Überlegung.

„Ich glaube wirklich, mein Ex stand auf meine Mutter“, sagt sie weiter, fügt aber auch hinzu, dass es sich um eine „wilde These“ handele. Zu ihrem ehemaligen Partner habe sie jedenfalls keinen Kontakt mehr. „Ich habe ihn überall blockiert, weil er mich zu oft kontaktiert hat nach der Beziehung“, sagt Lola Weippert. Allerdings habe sie kürzlich noch von ihm geträumt und freut sich nun im Nachhinein im Podcast: „Das ist ein guter Moment, wenn man vom Ex träumt (...) und ihn noch nicht mal im Traum zurückwill.“ (tsch)