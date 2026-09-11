Stephen King schwärmt von neuer „Carrie“-Serie„Sie ist brillant“

Die Verfilmung von Stephen Kings erstem Roman wurde zu einem Horror-Klassiker. Mit Sissy Spacek in ihrer Oscar-nominierten Rolle sorgt „Carrie - Des Satans jüngste Tochter“ bis heute für Gänsehaut. Der Stoff aus der Feder der Autorenlegende ist nach wie vor gefragt. Anders lässt sich die jüngste Serien-Adaption des Schockers nicht erklären. Ab 7. Oktober gibt es das schlicht als „Carrie“ betitelte Werk zu sehen. Und das hat es offenbar in sich, zumindest, wenn es nach Stephen King selbst geht.

In der Serien-Adaption von „Carrie“ übernimmt Summer H. Howell die Hauptrolle. (Bild: Amazon Content Services LLC) Copyright: Amazon Content Services LLC

„Mike Flanagans Version von 'Carrie' ist brillant“, jubelte King auf der Social-Media-Plattform „Threads“. „Was die Serie über Social Media aussagt, ist schockierend und wahr“, fügte der 78-Jährige hinzu. In der neuen Adaption des Horrorstoffes beginnt Außenseiterin Carrie White (Summer H. Howell) ein neues Kapitel an einer öffentlichen Highschool. Als sie jedoch ins Zentrum eines Mobbing-Skandals - unter anderem befeuert durch die sozialen Medien - gerät, ist nichts mehr wie zuvor.

Schon 2013 erlebte „Carrie“ ein Kino-Comeback

Mit Mike Flanagan nimmt sich bei „Carrie“ ein Regisseur um Kings Stoff an, der sich in der Horrorwelt schon einige Meriten verdient hat. Anfang der 2010er-Jahre gelangen dem Filmemacher beachtenswerte Werke des Genres, ehe er 2018 mit der gefeierten Netflix-Serie „Spuk in Hill House“ endgültig seinen Durchbruch schaffte. Mit „Spuk in Bly Manor“ (2020) und „Midnight Mass“ (2021) folgten weitere Gruselstücke. Dass Flanagan auch leise Zwischentöne beherrscht, machte er 2024 in der viel gelobten Tragikkomödie „The Life of Chuck“ deutlich.

Die neue Serie „Carrie“ ist indes nicht der erste Versuch, dem cineastischen Meilenstein von 1976 frischen Wind einzuhauchen. 2013 gelang Regisseurin Kimberly Peirce das nur bedingt. Der Wiederauflage mit Chloë Grace Moretz in der Hauptrolle fehlt es an der Intensität des Originals mit Sissy Spacek. Julianne Moore in der Rolle von Carries Mutter hingegen brilliert - selten hat man die Schauspielerin so furchteinflößend gesehen. Ob die Serienfassung von „Carrie“ dem Original näherkommt, können Fans ab 7. Oktober bei Prime Video in Erfahrung bringen. (tsch)