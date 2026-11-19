Ums Aussehen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer geht es in Kochshows eher selten. Anders ist es in der aktuellen Folgen von „Grill den Henssler“. Im Koch-Coach-Special der VOX-Show (Sonntag, 22. November, 20.15 Uhr, und vorab bei RTL+) sind plötzlich Anspielungen auf Beauty-Eingriffe zu vernehmen. Ziel des Gefrotzels ist der in der Türkei geborene Sternekoch Ali Güngörmüş.

Wenn Gastgeber Steffen Henssler und sein Lieblingsgast Ali Güngörmüş (50) aufeinander treffen - und das tun sie pro Staffel mindestens einmal und insgesamt über 30-mal in all den GDH-Jahren - blüht der Flachs. Diesmal beginnt es harmlos mit einer Frage von Ali nach Steffens derzeitigem Alter. „54“, sagt Henssler. Und fügt mit Betonung an: „Botoxfrei!“

„Ein Glück kannst du die Stirn nicht mehr runzeln“

Dass das eine Stichelei gegen Güngörmüş ist, wird spätestens klar, als Moderatorin Laura Wontorra (37) kurze Zeit später nachsetzt. Als sich Güngörmüş über den Stress beim Hauptgang-Duell beschwert, frotzelt Wontorra: „Ein Glück kannst du die Stirn nicht mehr runzeln“ - womöglich eine Anspielung auf das sogenannte „Frozen Face“, das es nach einer Botox-Injektion geben kann. Wird der Stirnmuskel durch das Botox zu stark gehemmt, verliert er seine gewohnte Beweglichkeit und wirkt wie eingefroren.

Ali Güngörmüş erwidert nichts, lächelt ein wenig verkrampft - und schlägt mit dem Küchenhandtuch scherzhaft nach der Moderatorin.

Unabhängig davon, dass sich Güngörmüş zuletzt nicht öffentlich zu einer eventuellen Beauty-Behandlung äußerte, wurde das Beauty-Thema bei seiner Teilnahme bei „Roadtrip America 3“ aufgegriffen. Da bewerteten die TV-Köche Alexander Kumptner (43), Frank Rosin (60) und Ali Güngörmüş diverse Beauty-Eingriffe. Bei Botox gaben alle drei „Daumen hoch“, Güngörmüş und Rosin auch bei Hyaluron-Spritzen, Güngörmüş auch bei „Haare am Rücken lasern lassen“.

Kumptner meinte damals, dass seine „Fernsehkollegen, egal ob Ali oder Frank, langsam jünger ausschauen, als ich.“ (tsch)