Ach, wär es doch so einfach wie in der Welt von Ann-Kathrin Bendixen (26). Die sagt über Marijke Amado (72) fröhlich: „Du bist die Süßeste von allen, der Gute-Laune-Träger. Es ist mir fast egal, ob du Verräterin bist oder nicht.“ Nur leider ist es in dem Intrigantenstadl von RTL eben nicht egal. Denn „Die Verräter“ haben die Unsitte zu heucheln und zu meucheln - und beides exzellent. Sieben Loyale haben sie schon eliminiert! Da lässt es sich leicht übermütig werden: Denn auf einmal gehen die Betrüger aufeinander los. Verraten die Verräter einen Verräter?

Schlechte Nachrichten für Max Kruse, Gabriel Kelly und Ann-Kathrin Bendixen (von links): Ein Mitspieler starb, aber wer ist ungewiss. Und: Drei Vermisste müssen gerettet werden. (Bild: RTL) Copyright: RTL

An Tag 5 im Verräterschloss von Mielmont liegen nicht nur bei den Loyalen die Nerven blank. Die Verräterallianz bröckelt. Max (38) hat Marijkes Namen erstmals am Runten Tisch gedropt, sie sofort gekontert und Max zur Verbannung nominiert. Der sieht sich „mit dem Rücken zur Wand“ und „muss sehen, dass ich meinen Hintern rette“. Sein Konzept dafür: Marijke in Misskredit bringen und abschießen (lassen).

Nina Meise zockte mit dem Tod und gewann. Die Spieler retten sie lebendiog aus einem Sarg, der in einem Boot auf dem See treibt. Alle freuen sich. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Ralph Morgenstern (69), Dritter im Verräterbunde, sieht sich eher außen vor als mittendrin. „Das ist ein bisschen kollegenschweinmäßig“, nennt er Maxens Anti-Marijke-Taktik. Aber auch bei der „niederländischen Königin“ sieht er „kindische verletzte Eitelkeiten.“ Ausgerechnet bei einer Rettungsmission für vermisste Spieler kommt's zum ersten Zusammentreffen der Verräter seit langer Zeit.

Cathy Hummels, Nina Meise, Philipp Flieter oder Papis Loveday: Wer ist nachts gestorben?

Im Wald finden die Mitspieler bei der Schnitzeljagd einen Käfig und befreien draus - Cathy Hummels. Die jammert über Nervenzusammenbruch und stundenlanges Warten auf Befreiung. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Die Ausgangslage: In der Nacht gab es einen Toten! Aber nicht einmal die Verräter wissen, wen es erwischt hat. Denn die von ihnen namentlich auf das „Gemälde der Verdammten“ gebannten Cathy Hummels, Philipp Fleiter, Nina Meise und Papis Loveday zockten um ihr Leben - und keiner weiß, wer verlor. Aber die Spieler können es herausfinden, in dem sie bei einer Suchaktion die drei Überlebenden einen nach dem anderen aus misslicher Situation befreien.

Als letzter wird Philipp Fleiter befreit. Das bedeutet: Papis Loveday (Foto) fand des nachts den Tod. (Bild: RTL/Stefan Gregorowius) Copyright: RTL/Stefan Gregorowius

In einem Auto wird die Schnitzeljagd zur Spitzeljagd, denn Max sorgt dafür, dass alle drei Verräter in einem Wagen sitzen. „Das vermutet ja kein Mensch.“ Marijke appelliert an Teamgeist: „Wir müssen zusammenhalten.“ Aber da ist Max schon lange weg. „Das hätte sie gestern dran denken sollen, als sie mich aufgeschrieben hat.“ Er ist genauso nachtragend wie sie, denn sie war sauer, dass er - als Erster! - ihren Namen als Verdächtige nannte.

Bei der Mission werden Türme gebaut und (nur) ein Kisten-Rätsel gelöst. Das ergibt 2.500 Euro für den Siegerschatz und jede Menge neues Misstrauen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Ralph ist rat- und hilflos. „Es ist eine ungute Allianz. Ich muss sehen, dass ich nicht zwischen die Räder gerate.“

Cathy Hummels jammert: „Sie ist entweder Verräter oder eine unfassbar naive Loyale“

Nina Meise n ennt Max nur noch „die drei M: Max-Manipulations-Maschinerie“. Deshalb sucht er sich neue Verbündedte und scheint sie in Ann-Kathrin Bendixen und Gabriel gefunden zu haben. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Aber erst mal geht's auf Schnitzeljagd. Da wird erst Nina Meise aus einem fast feuchten Grab (Sarg auf hoher See) gerettet, dann wird Cathy auf einem Käfig befreit. Kurz danach bereuen das einige, denn Cathy geht allen auf die Nerven, weil sie gar zu ausführlich und wehklagend schildert, wie schlimm alles für sie war. Nina hätte noch aus anderem Grunde „gerne auf Cathy verzichtet“: „Sie ist entweder Verräter oder eine unfassbar naive Loyale.“

Nervosittät am Runden Tisch. Denn nicht nur die Loyalen tappen im Dunkeln - auch die Allianz der Verräter bröckelt. Max schießt gegen Marijke und sie ledert zurück: „So ein Schnösel.“ (Bild: RTL) Copyright: RTL

Aber: Cathy gibt Vollgas beim letzten Rätsel und befreit Philipp vor Ablauf der Zeit. Der Jubel über Philipps „Auferstehung“ hält sich in Grenzen. Philipp: „Ich hab schon Steuerprüfungen gesehen, wo sich die Leute mehr gefreut haben.“ Die Zurückhaltung liegt auch daran, dass es mehreren verdächtig vorkommt, dass sich „schon wieder Philipp“ retten konnte.

Außerdem: Papis ist tot! Damit steht es 8:0 für die Loyalen. Eine solche Trefferserie gegen die Loyalen gab es in noch keiner Staffel zuvor. „Verräter, ihr seid grandios und die erfolgreichsten Kuttenträger ever“, lobt Spielleiterin Sonja.

Verräter bauen Rekordserie aus: Mit Philipp Fleiter fliegt der neunte Loyale

Aber es erwischt Philipp! Im Verbannungsdrama kommt es zum ersten Mal zu einem Stechen. Da bekommt er zwei Stimmen mehr als Ann-Kathrin. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Ich bin ein Loyaler!“ Philipps letzte Worte lassen alle erstarren. Er ist geschockt: „Ich habe mit dem Tod gekämpft, bin auferstanden von den Toten, um jetzt als Loyaler verbannt zu werden - das ist der Super-GAU.“ (Bild: RTL/Stefan Gregorowius) Copyright: RTL/Stefan Gregorowius

Vor dem Runden Tisch sind Loyale wie Verräter uneins. Bei den Verrätern will Nina gegen „die drei M“ (Max-Manipulations-Maschinerie) vorgehen. Ihrem Appell „Er ist der Kopf der Verräter. Wenn wir ihn köpfen, kommen die Köpfe ins Rollen“, wollen aber (zu) wenige folgen. Philipp glaubt, „eher Peyman als Max“, Cathy verdächtigt AnKa und Urs vermutet: „Es geht Richtung Philipp.“

Bei den Verrätern ist die Richtung - hintenrum - auch klar. Max: „Egal, was passiert: Es wird keinen Frieden geben.“ Marijke: „Das mit dem Team ist vorbei. Max ist ein hinterfotziger Nestbeschmutzer.“ Ralph: „Die zwei sind schlimmer als der G7-Gipfel.“

Endlich wieder Konklave! Aber vor lauter Streit zwischen Marijke und Max kommt das intrigante Trio fast nicht dazu, sich auf ein Mordopfer zu einigen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Am Runden Tisch zeigt sich, dass vor allem Max Top-Arbeit geleistet hat - er bekommt keine einzige Nominierungsstimme. Marijke und auch Peyman zwei. Aber Philipp und AnKa sehen sich plötzlich bei je drei - und somit im Stechen wieder. Da darf nur noch für die beiden gestimmt werden, obwohl Gabriel fürchtet: „Wir haben zwei Loyale erwischt.“ Am Ende bekommt Philipp fünf Stimmen - und fliegt raus.

„Schiri“ Urs Meier ist sauer und Gabriel Kelly kuschelt mit Max Kruse

„Es war eine schöne Zeit - denn ich bin ein Loyaler“, verabschiedet er sich. Damit bauen die Verräter ihre Rekordserie auf 9:0 aus. Die Loyalen zerfleischen sich weiter. Nina ist sauer auf Urs, der sich zu Unrecht attackiert sieht. „Wenn es nicht so läuft, wer ist schuld? Der Schiedsrichter.“

Nina, die alles zu wissen glaubt, nennt offen ihre Hauptverdächtigen: Peyman, Max, AnKa und Gabriel - und läge damit auch nur bei Max richtig. Cathy gesteht immerhin: „Ich habe keine Ahnung.“ Und Gabriel, der Checker, macht mit Max schon Pläne für „nach dem Format“. „Lass uns mal in ne Sisha-Bar gehen. Ehrlich: Von allen Leuten hier find ich dich am korrektesten.“ Na, dann.

Chaos pur. Eigentlich gut für die Verräter. Aber auch dort geht das fröhliche Rumhacken weiter. „Ich würde Max am liebsten aus dem Turmfenster schmeißen“, sagt Marijke vor dem Konklave. Sie geht Max direkt an und sagt: „Ich liebe offene Kämpfe. Aber nicht so hintenrum wie du.“ Seine Argumente lehnt sie als „Gelaber“ ab. Sie nennt ihn Schnösel, Clown und weniger Zitierfähiges - und zeigt ihm auch noch den Stinkefinger.

Bei all dem Stress fällt es schwer, sich auf ein Mordopfer zu einigen. Gut, dass sie sich nicht gegenseitig killen können. (tsch)