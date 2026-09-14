Stoischer Gastgeber begeistert „Perfektes Dinner“-Gäste„Jeder ist auf seine Weise extrovertiert“

Axel aus Coesfeld bei Münster ist 47, IT-Berater und offenbar ein Mann, der gerne den Überblick behält. Er lebt in einer Patchwork-Familie mit seiner Freundin, deren Kindern, seiner eigenen Tochter und seinem Vater. Bei so vielen Menschen im Haus braucht es vermutlich vor allem eines: Pragmatismus.

Und genau den beansprucht der Auftakt-Gastgeber der „Das perfekte Dinner“-Woche im Münsterlanr für sich selbst: „Ich suche immer nach einer Lösung, nicht nach Problemen“, beschreibt er sich. Klingt nach einem guten Ansatz für einen Abend, an dem vier fremde Menschen gemeinsam kochen, essen, sich natürlich auch bewerten und im Falle des Münsterlands gleich perfekt fusionieren.

Johanna (links) und Vicky freuen sich auf die „Dinner“-Woche im Münsterland. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Motto: Münsterland-Italien-Fusion

Vorspeise: Münsterländische Bruschette - Auberginen-Carpaccio auf Klosterbrot mit Mozzarella, Kräuterpesto und Cranberrys Hauptspeise: Münsterländer Colorato - Rinderfilet mit Rotwein-Schalotten-Sauce, grünem Spargel und Rote-Bete-Parmesan-Stampf Nachspeise: Münsterländer Classicos - Herrencreme mit Rum und Schokosplittern, Bomba-Allo-Jogurt

„Das Filet ist so weich, das streichelt die Zunge“

An Tag 1 im Münsterland trifft sich die „Dinner“-Runde bei Axel (47) in Coesfeld. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Axels Kochleidenschaft begann am Grill. In Kursen erweiterte er sein Wissen: „Da haben wir sogar Sachen wie Salat gegrillt.“ Klar, warum nicht? Dazu kommen Rezepte aus Omas handgeschriebenem Kochbuch. Axel mag es offenbar gerne bodenständig, aber mit kleinen Twists wie den süß-herben Cranberries auf der Vorspeisen-Bruschetta. Vicky (30) ist zunächst erstaunt: „Auf die Kombi wäre ich nie gekommen.“ Doch die ungewöhnliche Variation überzeugt: „Man hat alle Geschmäcker gleichzeitig im Mund.“

Das Wichtigste am Fleisch ist für Axel dessen Urzustand: „Maximal medium“, möchte er sein Rinderfilet servieren. Bei Basti trifft er damit ins Schwarze: „Bei mir darf's echt blutig sein“, tönt der 38-jährige Altenpfleger. Und Axel liefert. Beim Anschneiden weicht seine stoische Art fast einer Art Begeisterung. Er betrachtet sein Werk und murmelt in seinen beachtlichen Bart: „Kann man so machen.“

Basti sieht das etwas euphorischer. Das Fleisch ist für ihn nicht einfach nur zart, sondern offenbar geradezu zärtlich: „Das Filet ist so weich, das streichelt die Zunge.“ Dazu ein kleiner Durchbruch in Sachen Gemüse: „Die erste Aubergine, die mir schmeckt.“ Doch nicht alles erzeugt uneingeschränkte Lobeshymnen. Beim Stampf fehlt Christina (38) ein wenig der „Pepp“: „Darf ich bitte ein bisschen Salz haben?“

„Der Joghurt war ne Bombe“

Beim Dessert wird es klassisch. Westfälische Herrencreme (Johanna, 29: „Mag ich nicht, freu mich drauf“) und eine „Joghurtbombe“ sollen den Abend versüßen. Zwei sehr sahnige Angelegenheit, von Axel liebevoll mit einer Physalis dekoriert: „Hab' schon ein bisschen Spaß am Anrichten“, gibt er zu. Und Johanna goutiert das Ganze angemessen: „Der Joghurt war ne Bombe.“

Am Ende geht es aber nicht nur ums Essen. Die Runde scheint sich auf Anhieb gut zu verstehen. Johanna findet: „Jeder ist auf seine Weise extrovertiert.“ Und Christina denkt offenbar schon über den nächsten gemeinsamen Abend nach: „Ich hab jetzt schon Bock auf ein Wiedersehen.“ Für Axel gibt es starke 37 Punkte - Grund genug, sich auch auf das Finale zu freuen. (tsch)