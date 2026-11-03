Studentin verschwand 1988 spurlos„Aktenzeichen XY“ zeigt Fall um vermisste Dagmar Knops

Seit fast vier Jahrzehnten fehlt von Dagmar Knops jede Spur. Die damals 22-jährige Studentin verschwand im März 1988 in Kempen am Niederrhein. Obwohl ihre Leiche bis heute nicht gefunden wurde, gehen die Ermittler davon aus, dass sie einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen sein dürfte. Nun wird der ungeklärte Vermisstenfall in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ (Mittwoch, 4. November, 20.15 Uhr) erneut öffentlich gemacht. Die Polizei hofft auf entscheidende Hinweise.

Am 28. März 1988 verbrachte Dagmar Knops den Abend mit Freunden in der Kempener Altstadt. Die Studentin, die in Köln Sozialpädagogik studierte, hielt sich damals während der Semesterferien bei ihren Eltern in Kempen auf. Gemeinsam besuchte die Gruppe das Lokal „Lichtblick“ in der Tiefstraße 24. Die Gaststätte existiert inzwischen nicht mehr. Gegen 22.15 Uhr machte sich die 22-Jährige schließlich allein auf den Weg nach Hause.

Sie trug eine Jacke der Marke „Avirex“ mit dem Schriftzug „Air Force USA“, ein mintfarbenes Sweatshirt, eine Jeans sowie Turnschuhe der Marke „Nike“ mit blauem Logo, blauer Sohle und rot-blauen Lederverzierungen an den Knöcheln. Außerdem hatte sie einen gravierten Armreif aus Kupfer, eine silberfarbene Kette mit Schlüsselanhänger sowie ihre Geldbörse dabei. Als die Studentin das Lokal verließ, befand sich eine Gruppe Jugendlicher oder junger Erwachsener nahe der Kneipe. Wer diese Personen waren, konnte bislang nicht geklärt werden.

Wer steckt hinter den anonymen Briefen?

Das Foto zeig die Kempener Tiefstraße im Jahr 1988. Hier befand sich seinerzeit das Lokal „Lichtblick“. (Bild: Polizei Mönchengladbach) Copyright: Polizei Mönchengladbach

Das Elternhaus von Dagmar in der Siegfriedstraße war lediglich rund 350 Meter entfernt. Doch die 22-Jährige kam nie zu Hause an. Was sich auf dem kurzen Heimweg ereignete, ist bis heute ungeklärt. Auch eine Leiche der Vermissten wurde nie gefunden. In den Jahren 2005 und 2008 erreichten die Polizei anonyme Schreiben, in denen ein angeblicher Ablageort der Leiche genannt wird. Die Polizei leitete daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen ein, die jedoch ohne Ergebnis blieben.

Bereits 2006 hatten die Ermittler den Cold Case neu aufgerollt, nun nehmen die Staatsanwaltschaft Krefeld und die Polizei Mönchengladbach die Ermittlungen erneut auf. Kriminalhauptkommissarin Stefanie Kohnen stellt den Fall bei „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ vor. Die Polizei hofft auf Hinweise von Menschen, die sich noch an die damalige Nacht erinnern können, Dagmar kannten oder sie auf ihrem Heimweg gesehen haben. Auch Hinweise darauf, dass sich der mutmaßliche Täter im Laufe der Jahre möglicherweise jemandem anvertraut haben könnte, könnten wichtig sein.

Die Polizei betont, dass auch Hinweise relevant sein könnten, „die zunächst unbedeutend erschienen“. Zudem werden die Verfasser der anonymen Briefe eindringlich gebeten, sich zu melden.

10.000 Euro Belohnung für entscheidende Hinweise

Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters oder der Täter führen, hat die Staatsanwaltschaft Krefeld eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. Weitere 5.000 Euro wurden von privater Seite zur Verfügung gestellt. Damit beträgt die mögliche Belohnung insgesamt 10.000 Euro.

Wer Angaben zum Verschwinden von Dagmar Knops machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Mönchengladbach zu melden. Diese ist telefonisch unter 02161-290 sowie per E-Mail an MK.Knops.Moenchengladbach@polizei.nrw.de erreichbar. (tsch)