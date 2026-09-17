„Sturm der Liebe“Sie werden das neue Traumpaar am Fürstenhof

Die ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ erhält zur 23. Staffel zwei neue Hauptfiguren: Pippa Fee Rupperti und Jaime Ferkic spielen in der öffentlich-rechtlichen Dauerserie das neue Traumpaar, Emilia und Massimo. Die neuen Folgen sollen ab 4. November zunächst in der ARD-Mediathek und anschließend im Ersten ausgestrahlt werden, wo die Serie werktags um 15.10 Uhr läuft.

Der Handlung zufolge treffen Emilia und Massimo am Fürstenhof aufeinander, ohne einander fremd zu sein - beide verbindet eine gemeinsame Vergangenheit. Kompliziert wird die Konstellation dadurch, dass Massimo inzwischen mit Olivia liiert ist, die im Fürstenhof-Kosmos Emilias ältere Schwester und langjährige Vertraute ist.

Rupperti beschreibt ihre Rolle so: „An Emilia finde ich besonders spannend, dass sie so impulsiv ist. Dadurch gerät bei ihr schnell alles außer Kontrolle. Und ohne zu viel vorwegzunehmen: Ihre Geschichte wird eine echte emotionale Achterbahnfahrt und hat mich so sehr gefordert. Das gesamte Team vor und hinter der Kamera waren dabei eine enorme Unterstützung.“

„Sturm der Liebe“-Stars bringen Krimi-Erfahrung mit

Pippa Fee Rupperti wurde in Wien geboren. Ihre „Sturm der Liebe“-Rolle nennte sie „impulsiv“. (Bild: ARD / WDR / Christof Arnold) Copyright: ARD / WDR / Christof Arnold

Die 1998 in Wien geborene Schauspielerin studierte am Mozarteum Salzburg und war von 2022 bis 2024 festes Ensemblemitglied am Mainfranken Theater Würzburg. Im Fernsehen war sie unter anderem in den Krimis „Polizeiruf 110: Jenseits des Rechts“ (BR) und einer Folge von „München Mord“ (ZDF) zu sehen.

Jaime Ferkic, ausgebildet an der Universität der Künste Berlin, ist unter anderem am Berliner Ensemble engagiert. Zu seinen bisherigen TV-Rollen zählen Nebenrollen bei „Tatort“, und „Traumschiff. Im Kino war er in „Das fliegende Klassenzimmer“, „Die Welle“ sowie in Wes Andersons „Der phönizische Meisterstreich“ zu sehen. Zu seiner „Sturm der Liebe“-Figur lässt er wissen, sie bringe „eine ganz eigene Geschichte an den Fürstenhof mit, die für ordentlich Wirbel sorgen wird“.

Neben der neuen Liebesgeschichte kündigt der Sender weitere Handlungsstränge an: In einem neu eröffneten Club sollen sich Lale (Yeliz Simsek), Katja (Isabell Stern) und Yvonne (Tanja Lanäus) dem Tanzen widmen. Larissa (Anna Karolin Berger) will sich laut Ankündigung nicht länger mit ungeliebten Jobs und Vorgaben von Chefs wie Christoph (Dieter Bach) abfinden und plant demnach, sich Macht und Reichtum zurückzuerobern.

„Sturm der Liebe“ läuft seit 2005 erfolgreich im Ersten. Die Hauptprotagonistenpaare wechseln von Staffel zu Staffel. Unter anderem spielten sich Henriette Richter-Röhl, Inez Bjørg David, Lorenzo Patané, Martin Gruber und Larissa Marolt in die Herzen der Telenovela-Fans. (tsch)