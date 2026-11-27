An Adam Malysz schien 2002 kein Vorbeikommen zu sein. Im Vorfeld der Vierschanzentournee gewann der Pole alle Weltcupspringen und ging als großer Favorit in den prestigeträchtigen Skisprung-Wettbewerb. Trotzdem ging auch Sven Hannawald mit großen Ambitionen ins Rennen, wie er in der ARD-Doku „Being Sven Hannawald“ (ab sofort in der ARD-Mediathek) zurückblickt: „Ich wusste, dass die Form stimmt.“

In „Being Sven Hannawald“ blickt der Ausnahmesportler auf einen Triumph zurück, der nur Leere in ihm ausgelöst habe. (Bild: SWR / David Dince) Copyright: SWR / David Dince

Und wie die Form passte: Bei den ersten zwei Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen setzte sich Hannawald souverän durch und nährte die deutschen Hoffnungen auf einen Tourneesieg. „Das hat mich von der Energie kaputtgemacht“, beschreibt der Ex-Sportler, wie ihn diese historische Dimension negativ beeinflusste: „Das hat mich kirre gemacht die zwei Tage.“ Gleichzeitig sei er „aufgeladen wie noch nie in meinem Leben gewesen“.

„Er war völlig fix und fertig“

Als Sven Hannawald dann tatsächlich als erster Skispringer der Geschichte den Vierfachsieg klarmachte, gingen die Jubelbilder um die Welt. „Aber leider sah es in mir drin anders aus: Ich habe gar nichts gefühlt“, sagt Hannawald der im ARD-Film von einer inneren Leere spricht. Entsprechend belastend seien die Folgetermine nach dem Triumph gewesen, im Fernsehen, bei Ehrungen, bei „Wetten, dass ..?“. Er habe nur seine Ruhe haben wollen: „Jedes Event führte mich nur noch tiefer in mein Loch.“

Das blieb auch seinen Verwandten nicht verborgen. Seine Tante Monika gibt in der Doku an: „Er hat uns schon manchmal leid getan.“ Beim ersten Weltcup nach der Tournee erwartete Hannawald in Zakopane nicht nur ein Pfeifkonzert, sogar Dinge wurde nach ihm geworfen. „Er kam runter, hat sich in den Container gesetzt, den Kopf zwischen die Knie gesteckt und war völlig fix und fertig“, erkannte Physiotherapeutin Nicole Horngacher „Labilitäten“. Hannawald war „nicht mehr er, wie er vorher war“. Das bestätigt auch die Sportlegende: „Der Druck während der Tournee, der Rummel danach, die Abneigung der Fans - ich konnte einfach nicht mehr.“ (tsch)