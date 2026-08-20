Seit Dezember 2023 mussten Fans von Vanessa Mai auf neue Ausgaben ihres Podcasts „On Mai Way“ verzichten. Nun steht fest, dass das Format nicht mehr fortgesetzt wird. Der SWR bestätigte auf Nachfrage von „schlager.de“, dass der Podcast der Schlagersängerin eingestellt wurde.

„On Mai Way“ setzte auf ein ungewöhnliches Konzept: Vanessa Mai und ihre jeweiligen Gäste führten ihre Gespräche auf Laufbändern. Während des Interviews liefen sie nicht nur, sondern absolvierten auch verschiedene Spiele. Nach und nach wurde zudem die Intensität des Trainings erhöht.

Nach 65 Folgen ist Schluss

Für das Format begrüßte Mai zahlreiche prominente Gäste. Mit Giovanni Zarrella und Ben Zucker waren unter anderem bekannte Namen aus der Schlagerwelt dabei. Auch Ballermannstars wie Marc Eggers und Isi Glück stellten sich dem Gespräch auf dem Laufband. Designer Harald Glööckler trat ebenfalls in „On Mai Way“ auf.

Insgesamt brachte es der Podcast auf 65 Folgen. „On Mai Way“ gehörte zur Marke „SWR Schlager“, die inzwischen in die „ARD Schlagerwelt“ integriert wurde. Doch auch nach dem Ende ihres bisherigen Formats bleibt Vanessa Mai der Podcast-Welt erhalten. Seit April betreibt die 34-Jährige gemeinsam mit Moderatorin Lola Weippert den Podcast „Schön laut“. Darin sprechen die beiden Influencerinnen jeden Dienstag über ihr Leben. (tsch)