Moderatorin und Schauspielerin Silvie Meis ist glücklich über ihre neue Karriere. Seit einigen Wochen ist sie in der ARD-Serie „Friesenjunkies“ zu sehen, Dort spielt sie Madison, eine der Hauptrollen. „Das ist eine Frau, die ist in dieser Klinik. Die hat nicht ein Zimmer, die hat zwei Zimmer, eins für ihre Garderobe und eins für sich selbst. Sie hat eine perfekte Fassade, möchte einfach Lösungen und findet das alles Quatsch, was die machen“, erzählt Silvie Meis am Freitagabend in der „NDR Talk Show“.

Ein bisschen spielt Silvie Meis sich in dieser Serie auch selbst, gesteht sie. „Natürlich habe ich geschaut, wo ich mein kleines Türchen finde, um diese Rolle zu spielen“, erzählt die 48-Jährige. „Und dabei habe ich an meine Zeit gedacht, wo ich mitten in meiner Chemo war, keine Haare hatte eine Woche vor den Dreharbeiten zum 'Supertalent'. Die Haare sind mir ausgefallen, und ich habe während meiner Chemotherapie und mit Perücke die ganze Zeit für das 'Supertalent' gedreht. Ich war auch immer unterwegs: Berlin, Madrid, Chemotherapie, zwei Tage Recovery und dann wieder nach Deutschland fliegen“, erinnert sich Meis.

„Dann musste ich wieder ein Showbiz-Lächeln aufsetzen und sagen: Hey, es geht mir gut, nur keine Schwäche zeigen. Ich schaffe das schon. Das war zwar so - aber das möchte man nicht zeigen.“ Silvie Meis war 2009 an Brustkrebs erkrankt. Der Tumor musste entfernt werden. Anschließend machte sie eine unterstützende Chemotherapie, während sie Jurorin in der RTL-Show „Das Supertalent“ war, die sie später gemeinsam mit Daniel Hartwich moderierte.

Sylvie Meis war für „Friesenjunkies“-Rolle „nicht erste Wahl“

Die Serie „Friesenjunkies“ spielt in einer leicht verfallenen Suchtklinik auf Sylt. Dort will die von Meis verkörperte Madison nicht nur ihre Sucht loswerden und wieder die Kraft für ihr eigenes Leben finden, sie muss auch um ihre Kinder kämpfen. Dabei verliebt sich die Geschäftsfrau in zwei Männer, gespielt von Martin Brambach und Stephan Luca.

„Ich war genauso überrascht wie ganz Deutschland gefühlsmäßig“, berichtet Silvie Meis über ihr Engagement für die Serie. „Ich war auch nicht erste Wahl“, gibt sie zu. Die Produzenten der Serie, Emil und Oskar Belton (“Die Discounter“) hatten zuvor nach eigenen Angaben knapp 40 Schauspielerinnen für die Rolle getestet. „Ich hatte vorher noch nie von den Belton-Twins gehört. Ich habe alles googeln müssen“, sagt Silvie Meis.

Zwei Wochen vorm Drehstart hatte sie ihr Casting. Aber als sie das Drehbuch gelesen hatte, wusste sie: „Ich muss diese Rolle spielen. Ich wusste, das war ein Risiko, nachdem ich das Skript gelesen habe und wusste, was ich da alles tun muss.“ Zu viel wird nicht verraten, aber es gehe wirklich ganz schön zur Sache in einigen Episoden. „Ich bin so dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe“, sagt Silvie Meis. (tsch)