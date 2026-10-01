Bei „Love Island VIP“ will sie den Kandidaten und Kandidatinnen zur großen Liebe verhelfen, Sylvie Meis (48) selbst ist dagegen seit rund einem Jahr wieder Single. Eine Situation, die es seit ihrem 20. Lebensjahr nicht mehr gegeben habe. Nun hat die Moderatorin verraten, worauf sie bei der Partnerwahl achtet und warum sie mit Männern in ihrem Alter oft wenig anfangen kann.

„Ich bin Single-Single, also so richtig. 2026 ist mein Business-Jahr, kein Liebes-Jahr“, erklärt Meis im Gespräch mit „Bild“. Vergangenes Jahr trennt sie sich von ihrem Ex-Partner Patrick Gruhn (35). Dass dieser einige Jahre jünger als die 48-Jährige ist, habe sie nicht gestört - ganz im Gegenteil: „Mein Innerliches ist sehr jung. Deswegen sind Männer in meinem Alter manchmal zu alt“, erklärt sie. Die Mutter eines erwachsenen Sohnes gibt jedoch zu bedenken: „Der Mann, den ich kennenlerne, sollte am besten keine Kinder wollen.“

Sylvie Meis hoft auf „eine Verbindung, die hält“

Von Dating-Apps hält die Ex-Frau von Rafael van der Vaart derweil wenig. Sie suche derzeit nicht nach einem Mann und genieße auch Abende alleine zu Hause. Aufgegeben hat sie die große Liebe aber nicht: „Ich will die Liebe! Die echte Liebe. Nichts Schnelles, sondern eine Verbindung, die hält“, erklärt Meis. Das Aussehen, der Beruf oder das Alter eines Mannes seien ihr dabei egal. Es komme für sie vielmehr auf die Gefühle an.

Gemeinsame Kochabende sollte ihr potenzieller Partner allerdings eher nicht erwarten. Denn die Kochkünste der Moderatorin lassen ihrer eigenen Aussage nach zu Wünschen übrig: „Ich bin eine deutlich bessere Esserin als Köchin! Mit meinen Kochkünsten kann ich leider keinen Mann bezaubern - da muss ich ehrlich sein“, gibt Sylvie Meis zu. Beim ersten Date würde sie daher lieber auf Gastronomien zurückgreifen: „Zum Glück gibt es großartige Restaurants, die auch liefern.“ (tsch)