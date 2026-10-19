Tanja Lanäus kehrt an Unfallort zurück„Man muss damit abschließen, das habe ich jetzt komplett“

Tanja Lanäus macht derzeit Urlaub am Gardasee. Was eigentlich unspektakulär klingt, hat für die Schauspielerin einen hochemotionalen Hintergrund. Bei ihrem letzten Aufenthalt in der oberitalienischen Urlaubsregion war der „Sturm der Liebe“-Star schwer verunglückt. Nun meldete sich die 55-Jährige mit den Hashtags #traumabewältigung und #wirbelbrüche mit einem Video bei ihren Instagram-Follower.

Sie sei sehr froh, die Gegend und die Ferienwohnung noch mal mit anderen Augen sehen zu können, sagt Lanäus eingangs des Clips: „Ich habe so überhaupt keine negativen Gefühle mehr.“ Eine richtige Traumabewältigung sei zum Glück nicht nötig gewesen, aber es sei „trotzdem gut, mit so vielen positiven Gefühlen jetzt hier zu sein“.

Tanja Lanäus: „Es ist immer gut, zum Ort des Geschehens zurückzukehren“

Zum Schluss hat die gebürtige Kölnerin noch einen Rat an ihre Fans: „Falls irgendjemand von euch da draußen auch schon mal so was Schlimmes erleiden musste: Es ist immer gut, zum Ort des Geschehens zurückzukehren, weil man muss damit abschließen, und das habe ich jetzt komplett.“

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Tanja Lanäus hatte sich vor rund anderthalb Jahren bei einem Aufenthalt am Gardasee schwer verletzt. Auf dem Weg zu einem Junggesellinnenabschied habe sie in Eile und mit einer großen Tasche in der Hand auf einer Treppe das Gleichgewicht verloren, informierte sie damals ihre Follower. Den Sturz beschrieb sie so: „Ich bin mit dem Hinterkopf aufgeschlagen, mit dem Nacken aufgeschlagen und dann heruntergefallen und irgendwie so doof auf meinem Brustwirbel hinten.“

Zunächst habe ein Verdacht auf Querschnittslähmung im Raum gestanden. Dann habe sich herausgestellt, dass es sich „nur“ um Haarrisse in ihren verletzten Wirbeln handelte. Inzwischen ist die Schauspielerin, die seit 2022 in der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ die Rolle der Yvonne Klee spielt, wieder weitgehend vollständig genesen - und das offenbar auch seelisch. (tsch)