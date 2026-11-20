Die Familie der früheren Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko ist auf der Autobahn 27 in einen Unfall mit einem Lastwagen verwickelt worden. Ihr Mann Norman und die drei Kinder saßen im Familienauto, Szewczenko selbst war nicht an Bord. Alle Insassen erlitten nach Angaben der 49-Jährigen lediglich leichte Prellungen.

Szewczenko, die derzeit schwanger ist, schilderte den Vorfall in einem Video auf Instagram. „Gestern war nicht ganz so unser Tag. Oder vielleicht war gerade gestern unser Tag, weil nichts Schlimmeres passiert ist“, sagte sie darin zunächst gefasst. Zudem veröffentlichte sie Bilder des beschädigten Fahrzeugs.

Lkw-Fahrer weicht Tier aus und prallt in Familienauto

Laut Szewczenkos Darstellung hatte der Fahrer eines Lastwagens auf der A27 das Lenkrad verrissen, weil ihm ein Tier vor das Fahrzeug gesprungen war. Der Lkw stieß daraufhin mit dem Wagen der Familie zusammen und schob diesen gegen die Leitplanke.

Von dem Unfall erfuhr Szewczenko durch einen Anruf ihrer Tochter Jona. Als sie in dem Video von dem Telefonat erzählt, kommen ihr die Tränen. In ihrem Beitrag schrieb der ehemalige „Alles was zählt“-Star: „Als mein Handy klingelte, Jonas Name auf dem Display erschien und ich im Hintergrund nur Weinen hörte, hat mein Gehirn in anderthalb Sekunden verzweifelt versucht, die Geräusche zu sortieren.“

Tanja Szewczenko nach Unfall erleichtert

Sie habe sich gefragt, wen sie höre, warum Jona nicht zu hören sei und was mit dem dritten Kind sei. „Diese endlosen Sekunden der Ungewissheit werde ich nie wieder vergessen“, so Szewczenko. Sie habe in diesem Moment mit dem Schlimmsten gerechnet.

In ihrem Instagram-Reel äußerte sich die ehemalige Leistungssportlerin und dreifache deutsche Meisterin später erleichtert über den glimpflichen Ausgang. „Ich bin einfach so tief dankbar, dass nichts Schlimmeres passiert ist“, sagte sie. Die Familie habe viele Schutzengel gehabt, der Unfall hätte deutlich schlimmer ausgehen können.

Besonders bewegt habe sie, was einer ihrer Zwillingssöhne nach dem Unfall zu ihr sagte, berichtete Szewczenko. „Mama, gut, dass du nicht im Auto warst, wegen dem Baby.“ Sie habe Leo und Luis daraufhin nur fassungslos angesehen. „Es war wegen dir, dass nichts passiert ist“, sagten die Jungen laut Szewczenko. Sie habe ihnen erklärt, dass sie kein Schutzengel sei, aber immer darum bitte, dass Schutzengel über die Familie wachen. Beide Söhne hätten ihr daraufhin zugestimmt. (jag)