In den bisherigen drei „Tatort“-Folgen mit den Frankfurt-Ermittlern Hamza Kulina (Edin Hasanovic) und Maryam Azadi (Melika Foroutan) wurde vor allem die Familiengeschichte des aus Bosnien stammenden Kulina thematisiert. Seine Kollegin Azadi blieb bislang als Figur mysteriös. Man erfuhr einzig, dass sie ein oder mehrere erwachsene Kinder hat, aber wohl allein lebt.

Hat Zeugin Anja Winkler (Anne Ratte-Polle) einen Geist gesehen? Plötzlich scheint ein mysteriöser Mann aus ihrer Vergangenheit wieder in Frankfurt zu sein. (Bild: HR/Sommerhaus Filmproduktion/Tatiana Vdovenko) Copyright: HR/Sommerhaus Filmproduktion/Tatiana Vdovenko

Im „Tatort: 4 Finger“ rückt die von ihrer persischen Herkunft geprägte Kommissarin auch privat in den Mittelpunkt: Erzählt wird von einem Jahrzehnte zurückliegenden Attentat auf ein Frankfurter Café, das man damals dem Drogenmilieu zurechnete. Als ein totgeglaubter Iraner in Frankfurt auftaucht und Menschen sterben, kommt ein Verdacht auf: Kann es sein, dass der Geheimdienst des Mullah-Regimes mitten in Deutschland aktiv ist?

Worum ging es?

Maryam Azadi (Melika Foroutan) wird in ihrem neuen „Tatort: 4 Finger“ von der eigenen Vergangenheit eingeholt. (Bild: hr/Sommerhaus Filmproduktion/Carmen Treichl) Copyright: hr/Sommerhaus Filmproduktion/Carmen Treichl

Anja Winkler (Anne Ratte-Polle) ließ ihre Einkäufe an der Supermarktkasse liegen, weil ein auf der Straße vorbeihuschender Mann ihr Blut gefrieren ließ. Anja verfolgte ihn durch die Straßen, in die U-Bahn. Sie war sich nicht sicher, ob sie einen Geist gesehen hatte. Schließlich meldete sich Winkler bei der Polizei. Sie glaubte, nach mehr als 25 Jahren Navid Hosseini (Mehdi Bajestani) wiedergesehen zu haben.

Seit Ende der Neunziger galt er als verschwunden. Damals hatte im Frankfurter Café Hajduk eine Bombe sechs Menschen in den Tod gerissen. Der Altfall landete bei Sandra Schatz (Judith Engel), die Maryam Azadi und Hamza Kulina hinzuzog. War der Anschlag, den die Behörden damals als Krieg im Drogenmilieu abhakten, in Wahrheit ein politisches Attentat? Maryam Azadi, selbst Teil der iranischen Community Frankfurts, ermittelte offenbar schon länger. Und das auf eigene Faust.

Worum ging es wirklich?

Hamza Kulina (Edin Hasanovic) weiß nicht, ob hinter der nächsten Ecke Gefahr lauert. (Bild: HR/Sommerhaus Filmproduktion/Tatiana Vdovenko) Copyright: HR/Sommerhaus Filmproduktion/Tatiana Vdovenko

Bereits im ersten Fall von Azadi und Kulina, dem „Tatort: Dunkelheit“, wurde ein Geheimfall der Figur Maryam Azadi angedeutet. Chefin Sandra Schatz setzte den neu in die Abteilung Altfälle versetzten Kulina heimlich auf seine neue Kollegin an: Er sollte herausfinden, was da im Hintergrund läuft. Die Macher des vierten Falles, Autor und Regisseur Andreas Prochaska sowie sein Co-Autor Constantin Lieb, erhielten von der Produktion den Auftrag, diesen Geheimfall nun aufzulösen - und ihn in einen Plot einzubinden, der an das reale Mykonos-Attentat erinnert.

Was war das Mykonos-Attentat?

Das BKA mischt sich ein: Ermittler Elling (Helgi Schmid, links) und sein Kollege (Tami Lebna) behandeln die Frankfurter Ermittler ein wenig von oben herab. (Bild: HR/Sommerhaus Filmproduktion/Tatiana Vdovenko) Copyright: HR/Sommerhaus Filmproduktion/Tatiana Vdovenko

Am 17. September 1992 stürmten Täter das Berliner Restaurant „Mykonos“ und erschossen vier iranisch-kurdische Oppositionelle, darunter den KDPI-Generalsekretär Sadegh Scharafkandi. Die Opfer hatten zuvor am Kongress der Sozialistischen Internationale teilgenommen. Die Bundesanwaltschaft ermittelte gegen ein Netzwerk aus iranischen Agenten und libanesischen Helfern. Im Prozess vor dem Berliner Kammergericht (1993 bis 1997) wurden Kazem Darabi und Abbas Rhayel am 10. April 1997 zu lebenslanger Haft verurteilt, zwei weitere Helfer erhielten kürzere Strafen.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die iranische Staatsführung den Anschlag angeordnet hatte, unter anderem durch Geheimdienstminister Ali Fallahian. Die EU-Staaten zogen daraufhin ihre Botschafter aus Teheran ab, der „kritische Dialog“ geriet in die Krise. Das Verfahren gilt als Präzedenzfall für die juristische Aufarbeitung staatlichen Auslandsterrors.

Gab es seitdem weitere Anschläge des iranischen Geheimdienstes in Deutschland?

Die bislang im Frankfurt-“Tatort“ etwas eindimensionale Chefin Sandra Schatz (Judith Engel) gewinnt in Folge vier an Kontur. (Bild: HR/Sommerhaus Filmproduktion/Tatiana Vdovenko) Copyright: HR/Sommerhaus Filmproduktion/Tatiana Vdovenko

Seit dem Mykonos-Fall (1992) ist kein weiterer Mord des iranischen Geheimdienstes in Deutschland gerichtlich belegt. Dafür häufen sich Anschlagspläne. Im November 2022 warf der Deutsch-Iraner Babak J. einen Molotowcocktail auf eine Schule in Bochum, gemeint war die Synagoge nebenan. Das OLG Düsseldorf sah iranische Staatsstellen als Drahtzieher und verurteilte den Täter zu zwei Jahren und neun Monaten.

Vor dem Hanseatischen OLG steht seit Juni 2026 Ali S., der im Auftrag der Revolutionsgarden jüdische Ziele für Mord- und Brandanschläge ausgespäht haben soll. Zudem gab es 2026 Brandanschläge der Gruppe Hayi auf jüdische und US-Einrichtungen. Der Verfassungsschutz vermutet ein irakisch-schiitisches Netzwerk. Die Behörden sehen Deutschland zunehmend als Operationsraum der Revolutionsgarden.

Engagiert sich Schauspielerin Melika Foroutan politisch?

Melika Foroutan wurde 1976 in Teheran geboren. Nach der iranischen Revolution zog die Familie Anfang der 1980er-Jahre nach Boppard am Rhein. Die Schauspielerin engagiert sich politisch für die Menschen im Iran. Mit ihren ebenfalls iranischstämmigen Kolleginnen Jasmin Tabatabai und Sarah Sandeh initiierte sie den „Abend der Solidarität“ am 28. November 2022 im Berliner Ensemble. Er stand unter dem Motto „Frau, Leben, Freiheit“ und unterstützte die damals Protestierenden im Iran.

Unter anderem lasen Meret Becker, Iris Berben und Katja Riemann Texte aus und über Iran. Melika Foroutan beriet auch die Drehbuchautoren von „Tatort: 4 Finger“. Über den für sie sehr persönlichen Film sagt Foroutan der Nachrichten-Agentur dpa, sie habe sich gewünscht, dass man mal eine politische Geschichte mit Iran-Bezug erzählt, und dass sie viele eigene Erfahrungen in den Film eingebracht habe.

Wie geht es beim „Tatort“ in Frankfurt weiter?

Der nächste Fall „Tatort: Nebel“ entstand im fast identischen Drehbuch- und Regie-Team wie „Tatort: 4 Finger“, wird aber wohl erst in der zweiten Jahreshälfte 2027 zu sehen sein. Darum geht es: Im Stroboskoplicht eines Frankfurter Clubs fallen 1987 mitten in der feiernden Menge Schüsse. Jahrzehnte später steht Ingrid Schatz (Ruth Reinecke) mit ihrem Mann Gerhard (Rainer Bock) kurz vor dem 50. Hochzeitstag, als der demenzkranke Gerhard plötzlich zittert und weint. Verstört bittet er um Vergebung.

Ingrid wendet sich an ihre Nichte Sandra Schatz, die Azadi und Kulina den Fall neu aufrollen lässt. Beim Amoklauf im Frankfurter Schwulenclub „Rodeo“ starben damals fünf Männer. Als gelöst galt der Fall, weil sich der Hauptverdächtige in Untersuchungshaft das Leben nahm. Nun jedoch geraten andere Verdächtige ins Visier. In weiteren Rollen spielen Burghart Klaußner, Johannes Kienast und Hans Löw. Das Drehbuch schrieb Constantin Lieb mit „Oh Boy“-Schöpfer Jan-Ole Gerster, Regie führte Andreas Prochaska. (tsch)