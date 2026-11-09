Teresa Enkes bewegende Erinnerungen„Das hätte ich ihm gerne erspart“

Am 10. November 2009 stand die Fußballwelt einen Moment still. An jenem Abend nahm sich Torwart Robert Enke das Leben. Zuvor hatte er jahrelang im Stillen an Depressionen gelitten. „An dem Tag kam das komplett unerwartet“, blickte seine Witwe Teresa im Podcast „Wie geht's? Mit Robin Gosens“ nun zurück. Noch am Abend zuvor sei ihr Eindruck ein anderer gewesen: „Ich habe gedacht, jetzt geht es bergauf.“ Außerdem habe er sie „in den Arm genommen, mich geküsst und mir gesagt: 'Ich liebe dich.'“

Der 10. November sei dann eigentlich „ein ganz normaler Tag“ gewesen. Robert habe ihr gesagt, er wolle zum Training, um dort trotz des eigentlich freien Tages körperlichen Rückstand aufzuholen. Teresa Enke erinnerte sich, sie habe die TV-Sendung „Verbotene Liebe“ geschaut und dann gegen 18.30 Uhr gedacht: „Eigentlich müsste er langsam kommen. Dann habe ich schon Sirenen gehört.“

Teresa Enke über denkwürdige Pressekonferenz: „Ich möchte sprechen. Das bin ich ihm schuldig“

Im Podcast „Wie geht's? Mit Robin Gosens“ dachte Teresa Enke an den Suizid ihres Ehemannes Robert zurück. (Bild: Getty Images / Stuart Franklin) Copyright: Getty Images / Stuart Franklin

Zu diesem Zeitpunkt habe sie zwar noch keine direkte Verbindung zu ihrem psychisch kranken Ehemann hergestellt. Dennoch habe sich ein „schummriges Gefühl“ eingestellt. Dann offenbarte jedoch ein Anruf beim Torwarttrainer, dass gar kein Training gewesen sei. Enkes Berater Jörg Neblung habe ihr dann geraten: „Schau, ob er dir etwas hinterlassen hat.“ Ein Zettel in Enkes Schlafzimmer habe dann zur Erkenntnis geführt. „Ich habe ihn gesucht und bin den Sirenen hinterher.“ Als traurige Gewissheit herrschte, sei „alles wie im Film“ gewesen, „alles konfus“, schilderte Teresa Enke.

Trotzdem sei es ihr ein Anliegen gewesen, am Tag darauf bei der Pressekonferenz selbst zu sprechen. „Hört auf, wir erzählen einfach die Wahrheit“, habe sie nachts um 3 Uhr Verantwortliche von Enkes damaligem Klub Hannover 96 zur Räson gerufen. „Ich möchte sprechen. Das bin ich ihm schuldig.“ Sie habe die „Lügen satt gehabt“.

„Das hat geschlummert und irgendwann den Weg nach draußen gesucht“

Als einen Grund für Robert Enkes psychische Probleme machte Teresa Enke einen schweren Schicksalsschlag des Paares aus: Im September 2006 starb ihre Tochter Lara an den Folgen eines Herzfehlers. Robert selbst war im Moment des Todes bei seiner Tochter. „Das hätte ich ihm gerne erspart“, sagte Teresa Enke im Rückblick. Nach dem Tod ihrer Tochter hätten sie vieles „durch schwarzen Humor“ aufgefangen. „Das war unser beider Fehler: Wir haben uns nicht helfen lassen“, weiß Teresa Enke heute. „Robby hat das nicht so verarbeitet, wie er es hätte verarbeiten sollen.“

Der Fußball sei Enkes „Ventil“ gewesen, schätzte Teresa Enke im Gespräch mit Robin Gosens ein. „Auf der einen Seite ist das top, aber für die psychische Gesundheit eigentlich nicht“, gab sie zu Protokoll. „Das hat geschlummert und irgendwann den Weg nach draußen gesucht.“ Ehe sich Robert Enke am 10. November 2009 auf den letzten Weg machte, legte er noch einen Stopp am Grab seiner verstorbenen Tochter ein, wie seine Witwe im Podcast erzählt. Dort habe er auf ein Herz geschrieben: „Lara, Papa kommt!“

(Wenn Sie selbst depressiv sind, Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.) (tsch)