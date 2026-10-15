„The Big Bang Theory“-Star Kaley Cuoco ist erneut Mutter geworden und hat „keine Worte“

„Es gibt wieder einmal keine Worte, um dieses Gefühl zu beschreiben“, beginnt Kaley Cuoco ihren Instagram-Post, mit dem sie die Geburt ihrer zweiten Tochter bekannt macht. „Was für ein Segen. Wir sind so dankbar für die wilde Reise mit Höhen und Tiefen, die uns zu unserer kleinen Philo gebracht hat. Die Familie ist offiziell komplett“, schreibt die Schauspielerin, die mit ihrer Rolle als Penny in „The Big Bang Theory“ zum Weltstar wurde.

Am vergangenen Montag (12. Oktober) hatte die gemeinsame Tochter von Kaley Cuoco und ihrem Verlobten Tom Pelphrey das Licht der Welt erblickt. Auf ihrem Instagram-Kanal teilt die 40-Jährige süße Bilder ihres Babys und verrät ihren Fans sogar, welchen Namen das Neugeborene trägt: Philomena Carmine Bobby Pelphrey.

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In den Kommentaren kann sich Kaley Cuoco vor Komplimenten und Gratulationen kaum retten. Auch ehemalige „The Big Bang Theory“-Kollegen haben der beliebten Schauspielerin liebe Worte hinterlassen. „PHILOMENA! Du bist atemberaubend. Willkommen! Und herzlichen Glückwunsch an die ganze Familie!“, schreibt Simon Helberg, der in der Serie Howard Wolowitz verkörperte. Auch Melissa Rauch, die in der Sitcom Bernadette Rostenkowski spielte, gratuliert den stolzen Eltern: „Willkommen auf der Welt, schöne Philomena. Die größten Glückwünsche und viel Liebe an euch alle!“

Cuocos Verlobter Tom Pelphrey ist ebenfalls Schauspieler. Er wurde unter anderem durch Serienrollen in „Springfield Story“ und „Ozark“ bekannt. Ihre gemeinsame erste Tochter Matilda Carmine Richie Pelphrey kam Ende März 2023 zur Welt. (tsch)