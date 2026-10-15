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„The Big Bang Theory“-Star Kaley Cuoco ist erneut Mutter geworden und hat „keine Worte“

In den letzten Monaten präsentierte sich Kaley Cuoco auf den roten Teppichen stolz mit Babybauch. Seit dem 12. Oktober hält sie ihr großes Glück nun endlich in den Armen: Der „The Big Bang Theory“-Star ist zum zweiten Mal Mutter geworden.

Noch vor wenigen Wochen präsentierte Kaley Cuoco stolz ihren Babybauch. Nun hält die frühere „The Big Bang Theory“-Darstellerin ihren Nachwuchs in den Armen. (Bild: 2026 Getty Images/Tommaso Boddi)

Noch vor wenigen Wochen präsentierte Kaley Cuoco stolz ihren Babybauch. Nun hält die frühere „The Big Bang Theory“-Darstellerin ihren Nachwuchs in den Armen. (Bild: 2026 Getty Images/Tommaso Boddi)

Copyright: 2026 Getty Images/Tommaso Boddi

„Es gibt wieder einmal keine Worte, um dieses Gefühl zu beschreiben“, beginnt Kaley Cuoco ihren Instagram-Post, mit dem sie die Geburt ihrer zweiten Tochter bekannt macht. „Was für ein Segen. Wir sind so dankbar für die wilde Reise mit Höhen und Tiefen, die uns zu unserer kleinen Philo gebracht hat. Die Familie ist offiziell komplett“, schreibt die Schauspielerin, die mit ihrer Rolle als Penny in „The Big Bang Theory“ zum Weltstar wurde.

Am vergangenen Montag (12. Oktober) hatte die gemeinsame Tochter von Kaley Cuoco und ihrem Verlobten Tom Pelphrey das Licht der Welt erblickt. Auf ihrem Instagram-Kanal teilt die 40-Jährige süße Bilder ihres Babys und verrät ihren Fans sogar, welchen Namen das Neugeborene trägt: Philomena Carmine Bobby Pelphrey.

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In den Kommentaren kann sich Kaley Cuoco vor Komplimenten und Gratulationen kaum retten. Auch ehemalige „The Big Bang Theory“-Kollegen haben der beliebten Schauspielerin liebe Worte hinterlassen. „PHILOMENA! Du bist atemberaubend. Willkommen! Und herzlichen Glückwunsch an die ganze Familie!“, schreibt Simon Helberg, der in der Serie Howard Wolowitz verkörperte. Auch Melissa Rauch, die in der Sitcom Bernadette Rostenkowski spielte, gratuliert den stolzen Eltern: „Willkommen auf der Welt, schöne Philomena. Die größten Glückwünsche und viel Liebe an euch alle!“

Cuocos Verlobter Tom Pelphrey ist ebenfalls Schauspieler. Er wurde unter anderem durch Serienrollen in „Springfield Story“ und „Ozark“ bekannt. Ihre gemeinsame erste Tochter Matilda Carmine Richie Pelphrey kam Ende März 2023 zur Welt. (tsch)

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