„The Greatest“-Star nahm für Rolle 16 Kilo ab„Mein Gott, er sieht wirklich aus wie Ali!“

Er war einer der größten Boxer aller Zeiten. Doch bevor Muhammad Ali zur Legende wurde, hieß er Cassius Clay und war ein junger Mann mit großen Träumen. Die achtteilige Prime-Video-Serie „The Greatest“ (ab 4. November) erzählt von seinem Aufstieg. Verkörpert wird er von Jaalen Best, der noch am Anfang seiner Schauspielkarriere steht. Eine Rolle, die wohl selbst erfahrene Stars einschüchtern würde. Best dagegen überrascht mit einer bemerkenswerten Aussage: „Ich habe keinen einzigen Moment an mir gezweifelt“, verrät er gegenüber teleschau.

Die Serie „The Greatest“ fokussiert sich auf die ersten Jahre in der erfolgreichen Karriere von Muhammad Ali (Jaalen Best). (Bild: Amazon MGM Studios) Copyright: Amazon MGM Studios

Sein Selbstvertrauen verdanke er seiner Erziehung. „Meine Mutter hat mich gelehrt, wirklich an mich selbst zu glauben und darauf zu vertrauen, dass ich alles schaffen kann, was auf mich zukommt.“ Schon während des langen Castings habe er sich gesagt: „Die Rolle gehört mir.“ Als die Zusage kam, habe er nicht lange gefeiert: „Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Wir haben eine Geschichte zu erzählen.“

Und diese Arbeit verlangte ihm auch körperlich einiges ab: Für den jungen Cassius Clay nahm Best rund 16 Kilogramm ab, trainierte über ein Jahr intensiv und stellte seine Ernährung um. Während der Dreharbeiten legte er später etwa neun Kilogramm wieder zu, um auch Alis Entwicklung zum Schwergewichtler darzustellen.

„Ich frage mich ständig, wie ich ein besserer Mann werden kann“

Jaalen Best nahm für seine Rolle rund 16 Kilo ab. (Bild: 2026 Getty Images/Arturo Holmes) Copyright: 2026 Getty Images/Arturo Holmes

Doch der Schauspieler hat nicht nur berufliche Ziele. Die Beschäftigung mit Ali ließ ihn auch über seine Zukunft nachdenken. „Ich frage mich ständig, wie ich ein besserer Mann werden kann“, erzählt Best im Gespräch mit teleschau. Er wolle nicht nur in seinem Beruf erfolgreich sein, sondern auch menschlich wachsen. Dabei spiele sein Glaube eine wichtige Rolle.

Ein Vorbild sei sein Kollege Amin Joseph, der in der Serie Alis Rivalen Sonny Liston spielt. „Er hat eine wunderbare Ehe, wunderbare Kinder. Er ist ein toller Vater und Mensch“, schwärmt Best. „Ich wünsche mir eine Zukunft, in der ich verheiratet bin, Kinder habe und mein Leben aufblüht.“

Amin Joseph spielt in der Serie Alis Rivalen Sonny Liston. (Bild: 2026 Empire State Realty Trust/John Nacion) Copyright: 2026 Empire State Realty Trust/John Nacion

Das Kompliment beruht auf Gegenseitigkeit. Joseph lobt den Nachwuchsdarsteller: „Sie haben den Richtigen ausgesucht.“ Schon bei ihrer ersten Begegnung sei er beeindruckt gewesen. „Ich kann kaum erwarten zu sehen, wie sich Jaalens Karriere entwickelt.“

„Ich habe viele Niederlagen erlebt“

Joseph selbst verbindet mit der Geschichte eine andere Lebenserfahrung. Liston galt als gefürchteter Champion, bis Clay ihn 1964 besiegte. „Ich bin erwachsen und schon lange in diesem Geschäft. Ich habe viele Niederlagen erlebt“, sagt Joseph gegenüber teleschau. „Man muss lernen, sie hinzunehmen, wieder aufzustehen und weiterzumachen.“ Nicht die Niederlagen sollten einen Menschen definieren, sondern das, was er aus seinem Leben mache.

Für seine Rolle entdeckte Joseph hinter Listons einschüchternder Fassade einen verletzlichen Mann. „Im Ring etwas zu zerstören, das war einfach. Schwieriger war das Leben: Wie ist man Ehemann, Vater, Partner? Wie findet man Freude?“ Auch die Dreharbeiten zum berühmten Kampf bewegten ihn. „Ich sah Jaalen an und dachte: Mein Gott, er sieht wirklich aus wie Ali!“ Für einen Moment habe es sich angefühlt, als stünde er dem echten Champion gegenüber.

„The Greatest“ beginnt mit Clays Olympiasieg 1960 in Rom. Zurück in seiner Heimat Louisville erlebt der junge Sportler trotz seines Erfolgs weiterhin Rassentrennung und Diskriminierung. Die Serie zeigt seinen familiären Rückhalt, seinen Weg an die Weltspitze und den Sieg über Sonny Liston 1964 - ebenso wie seine Hinwendung zum Islam und die Annahme des Namens Muhammad Ali. Die acht Folgen sind ab sofort bei Prime Video zu sehen. (tsch)