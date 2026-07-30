In dem Kinofilm „The Invite“, der am Donnerstag, 30. Juli, in den deutschen Kinos startet, spielt Olivia Wilde (42) die Rolle der Angela, die in einer eingeschlafenen Ehe feststeckt. Zwischen Angela und ihrem Ehemann Joe (Seth Rogen) läuft es schon lange nicht mehr. Das könnte sich jedoch ändern, als sie bei einem gemeinsamen Abendessen mit ihren Nachbarn Pina (Penélope Cruz) und Hawk (Edward Norton) ein pikantes Angebot erhalten ...

Angela und Joe lassen in der Komödie tief in ihre Eheprobleme blicken - Schauspielerin Olivia Wilde hält ihr Liebesleben dagegen mittlerweile sehr privat. Aktuell ist die 42-Jährige an den 34 Jahre alten Kunsthändler Caspar Jopling vergeben. In einem Interview mit „The Cut“ verriet Wilde dazu: „Wenn man mit jemandem zusammen ist, der nicht in der Unterhaltungsbranche tätig ist oder keine Person des öffentlichen Lebens ist, habe ich das Gefühl, dass ich diese Person so gut wie möglich beschützen möchte.“ Sie sei in einer „wirklichen schönen Beziehung“, betonte Wilde und fühle sich „als Mensch vollkommen ganz und unversehrt“.

Olivia Wilde und Jason Sudeikis waren von 2011 bis 2020 ein Paar. (Bild: 2015 Getty Images/Larry Busacca) Copyright: 2015 Getty Images/Larry Busacca

Ihre erste Ehe führte Olivia Wilde von 2003 bis 2011 mit dem italienischen Filmemacher Tao Ruspoli. Damals war Wilde gerade einmal 19 Jahre alt, Ruspoli bereits 27.

Olivia Wilde heiratete mit 19 Jahren auf dem „Burning Man“-Festival

Die Schauspielerin und der Regisseur gaben sich auf dem „Burning Man“-Festival das Ja-Wort. Im Podcast „Call her Daddy“ von Alex Cooper erklärte Wilde rückblickend über die Blitzhochzeit: „Ich dachte sofort: 'Moment mal, was zum Teufel habe ich da gerade getan?'“ Sie habe schon damals ein „Muster für spontane Entscheidungen“ gehabt, gibt Wilde zu. „Ich glaube, das ist eine der schönen Seiten der Jugend, aber ich brachte mich dadurch ständig in Schwierigkeiten.“

Olivia Wilde und Harry Styles gingen Ende 2020 eine Beziehung ein. Ende 2022 gab das Paar schließlich die Trennung bekannt. (Bild: 2022 Getty Images/Vittorio Zunino Celotto) Copyright: 2022 Getty Images/Vittorio Zunino Celotto

2011 gaben Ruspoli und Wilde ihre Trennung bekannt. Das ehemalige Paar habe sich im Guten getrennt: „Es war keine besonders turbulente Trennung. Es war einfach so, dass wir uns weiterentwickelt haben. Wir sind in ganz unterschiedlichen Lebensphasen“, erklärte Wilde bei „Call her Daddy“. Sie und ihren Ex-Mann verbinde immer noch eine Freundschaft.

Der Ehe abgeschworen hatte Wilde nach ihrer Blitzhochzeit jedoch nicht. Ab 2011 war sie mit Schauspieler und „Ted Lasso“-Star Jason Sudeikis liiert. 2013 verlobte sich das Paar und bekam zwei gemeinsame Kinder. Einen Sohn, geboren im April 2014, und eine Tochter, geboren im Oktober 2016. Zu einer Hochzeit kam es allerdings nie. Stattdessen gaben Sudeikis und Wilde 2020 überraschend ihre Trennung bekannt.

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Beziehung zu Ex-“One Direction“-Star Harry Styles sorgte für Schlagzeilen

Olivia Wilde war von 2003 bis 2011 mit dem Filmemacher Tao Ruspoli verheiratet. (Bild: 2006 Getty Images/David Livingston) Copyright: 2006 Getty Images/David Livingston

Die „The Invite“-Schauspielerin und Sudeikis gerieten im Zuge ihrer Trennung in einen öffentlichen Sorgerechtsstreit, der 2022 seinen Höhepunkt erreichte, als Wilde bei einem Auftritt auf der CinemaCon in Las Vegas auf der Bühne gerichtliche Unterlagen überreicht wurden. Gegenüber „Variety“ nannte Wilde den Vorfall „verstörend“: „Es war mein Arbeitsplatz. An jedem anderen Arbeitsplatz würde das als Angriff gewertet werden. Es war wirklich verstörend. Das hätte nicht passieren dürfen.“

Für noch mehr Aufsehen sorgten dann neue Liebesgerüchte um die Schauspielerin. Am Set des Films „Don't Worry Darling“ lernte Wilde 2020 Ex-“One Direction“-Star und Sänger Harry Styles kennen. Mit dem zehn Jahre jüngeren Musiker war sie zwei Jahre lang liiert, ehe sich das Paar 2022 einvernehmlich trennte.

Im Podcast „Call Her Daddy“ von Alex Cooper schwärmte sie von der Beziehung mit dem „As It Was“-Interpreten: „Wir hatten die schönste Beziehung. So süß und so wunderschön.“ Dass der Altersunterschied des Paares zum Gesprächsthema der Öffentlichkeit wurde, habe Wilde nicht nachvollziehen können: „Es hat die Leute wirklich aufgewühlt. Das war verrückt. Die Leute waren richtig wütend.“

Nach der Trennung von Styles wurde es zunächst ruhiger um das Liebesleben des ehemaligen „Dr. House“-Stars. Bis 2025 erste Gerüchte um eine Romanze mit dem Kunsthändler Caspar Jopling (34) aufkamen. Im September 2025 zeigten sich Wilde und Jopling dann erstmals gemeinsam bei einem Event der New York Fashion Week. Jopling war zuvor mit der Sängerin Ellie Goulding verheiratet, das Paar hat einen gemeinsamen Sohn. Im Februar 2024 gaben Jopling und Goulding ihre Trennung bekannt. (tsch)