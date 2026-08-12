„The Office“-Star Lucy Davis unheilbar an Krebs erkrankt„Meinen Frieden damit geschlossen“

Als Empfangsdame Dawn Tinsley wurde sie in der britischen Erfolgsserie „The Office“ bekannt. Anschließend spielte die Darstellerin unter anderem in „The Chilling Adventures of Sabrina“ mit und stand zuletzt für „Die Schurken von nebenan“ vor der Kamera. Jetzt hat Lucy Davis bekannt gegeben, dass sie unheilbar an Krebs erkrankt sei.

Vor über 18 Monaten hätte sie einen Knoten in ihrer Brust ertastet, teilt die 53-Jährige auf Instagram mit. Die Stelle sei „wirklich winzig“ gewesen, „ich hätte mir fast nicht die Mühe gemacht, das untersuchen zu lassen“, schreibt sie weiter und appelliert: „Ignoriert nichts - lasst alles untersuchen!“ Denn ihre bittere Diagnose lautete: „Brustkrebs im Stadium 4.“

„Keine Angst vor dem, was als Nächstes kommt“

„Der Krebs ist unheilbar, und für eine Chemotherapie ist es zu spät“, so Lucy Davis, die ihre verbleibende Zeit „so schön wie möglich“ gestalten wolle. Sie habe viel gelernt und sei dafür dankbar. Auch mit dem Tod habe sie sich auseinandergesetzt und „meinen Frieden damit geschlossen“. Sie habe „keine Angst vor dem, was als Nächstes kommt“, fügt sie an. Für die Schauspielerin bedeute das Verlassen ihres physischen Körpers nach Hause zu gehen. Für ihre Familie, die zurückbleibt, sei es deutlich schwerer.

Ihrem Job wolle der Serien-Star weiter nachgehen. „Die Schauspielerei ist eine der größten Freuden in meinem Leben“, stellt sie klar und richtet sich abschließend noch an andere Betroffene: „Euch allen, die sich auf einem ähnlichen Weg wie ich befinden, wünsche ich alles Gute. Krebs verlangt uns viel ab, körperlich wie seelisch. Und wir alle können damit so umgehen, wie wir es für richtig halten.“ (tsch)