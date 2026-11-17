New York und seine Gangsterfilme, das ist eigentlich schon ein ganzes Genre für sich. „Der Pate“, „Goodfellas“ und „Es war einmal in Amerika“ sind nur drei besonders prominente Beispiele aus einer langen Liste von großartigen Ganovengeschichten aus dem Big Apple. Und jetzt wird die Liste noch etwas länger. Bereits im Januar feierte „The Only Living Pickpocket in New York“ in Sundance unter großem Kritikerbeifall Premiere. Jetzt startet der Thriller von Regisseur und Autor Noah Segan bundesweit in den Kinos.

Harry Lehmann (John Turturro) ist nicht wie die meisten anderen Figuren, die man aus New Yorker Gangsterfilmen kennt. Er plant keine großen Bankraube, er schlägt nicht aus der Laune heraus fremde Leute zusammen, und erst recht bringt er niemanden um, um in irgendeiner Verbrecherorganisation nach oben zu kommen.

Harry, Mitte 60, ist ein Taschendieb der alten Schule und dabei ein eigentlich ziemlich liebenswerter Kerl. Er zieht den Leuten in der U-Bahn geschickt ihre Geldbörsen aus der Tasche, bringt Diebesgut zum Pfandleiher seines Vertrauens (Steve Buscemi) und gibt gutmütig seine Tipps an jüngere „Kollegen“ weiter. Wenn er fertig ist, geht Harry nach Hause und pflegt seine kranke Frau (Karina Arroyave).

Dann gerät Harry in Probleme, echte Probleme. Bei einem seiner Diebstähle erbeutet der alte Langfinger einen USB-Stick - moderner Quatsch, mit dem Harry nichts anfangen kann, weg damit! Der Bestohlene allerdings ist Dylan Diamond (Will Price), Erbe eines mächtigen Mafiaklans in New York, und er will den USB-Stick unbedingt zurückhaben. „Du weißt, was passiert, wenn man eine Familie wie meine bestiehlt“, droht er Harry. Ja, das weiß Harry. Also macht er sich auf die Suche nach dem kleinen Datenspeicher, einmal quer durch alle Bezirke der Stadt.

„The Only Living Pickpocket in New York“ wird von der Kritik gefeiert als liebevoll-melancholische Hommage an die titelgebende Weltstadt, darüber hinaus erntete insbesondere Hauptdarsteller John Turturro schon eine Menge Lob - eine der besten Darbietungen seiner gesamten Karriere, urteilen viele. Neben Turturro und Steve Buscemi standen unter anderem auch Giancarlo Esposito, Tatiana Maslany und Jamie Lee Curtis für die US-Produktion vor der Kamera. (tsch)