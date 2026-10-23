Nur wenige Animationsfilme aus dem Hause Disney waren erfolgreicher als die Geschichte von Vaiana. Nun erscheint die Realverfilmung auf DVD und Blu-ray. (Bild: Leonine/2026 Disney) Copyright: Leonine/2026 Disney

Bei Disney gilt schon seit längerem: Aus alt mach neu! Animierte Filmklassiker wie „Alice im Wunderland“ (1951) oder „Die Schöne und das Biest“ (1991) kommen als Live-Action-Remakes zurück auf die Leinwand und locken - wie ihre Vorgänger - ein großes Publikum vor die Bildschirme. Es war nur eine Frage der Zeit, bis dieser Trend auch die Geschichte von Vaiana erreichen würde: Nur wenige Animationsfilme aus dem Hause Disney waren erfolgreicher als der gleichnamige Film, der 2016 alleine in Deutschland etwa zwei Millionen Besucherinnen und Besucher vor die Leinwand lockte und weltweit mehr als 640 Millionen US-Dollar einspielte. Nun erscheint die Realverfilmung von „Vaiana“ ebenso wie die spanische Tragikomödie „Bitteres Fest“ und der norwegische Horrorfilm „Kraken - Erwachen der Tiefe“ auf DVD und Blu-ray.

„Vaiana“ (VÖ: 30. Oktober)

Raúl (Leonardo Sbaraglia) erzählt in „Bitteres Fest“ die Geschichte von Elsa - und damit erzählt er irgendwie auch seine eigene Geschichte. (Bild: El Deseo/Iglesias Más/Studiocanal) Copyright: El Deseo/Iglesias Más/Studiocanal

Dwayne „The Rock“ Johnson, der vor zehn Jahren bereits dem Halbgott Maui in der englischen Originalfassung seine Stimme lieh, übernimmt in der Realverfilmung von „Vaiana“ die Rolle an der Seite der titelgebenden Prinzessin erneut. Diese wird von der 19-jährigen Newcomerin Catherine Laga'aia aus Australien gespielt, die in der Disney-Produktion ihr Kinodebüt feiert. In der deutschen Fassung wird sie von Lina-Larissa Strahl (“Bibi & Tina“) synchronisiert. Wie schon im Animationsfilm muss Vaiana auch dieses Mal ihr Volk aus der Not retten. Als die Nahrung auf der abgelegenen Insel knapp wird, sticht die junge Prinzessin in See, obwohl es ihr eigentlich verboten wurde. Dabei trifft sie auf Maui, der jedoch einen ganz eigenen Plan verfolgt ... Die Regie übernahm der US-Amerikaner Thomas Kail, der bislang vor allem als Theaterregisseur tätig war (“Hamilton“) und dafür unter anderem mit einem Emmy- und einem TONY-Award ausgezeichnet wurde. Das Drehbuch schrieben Jared Bush, der bereits 2016 das Drehbuch für den Animationsfilm geschrieben hatte, und Dana Ledoux Miller (“Vaiana 2“). Komponist Lin-Manuel Miranda (“Hamilton“), der an den eingängigen Songs des Animationsfilms mitschrieb und dafür einen Grammy-Award erhielt, ist als Produzent mit von der Partie.

Preis DVD: circa 15 Euro

In „Bitteres Fest“ philosophiert Pedro Almodóvar über die Macht der Fiktion. (Bild: Studiocanal) Copyright: Studiocanal

US, 2026, Regie: Thomas Kail, Laufzeit: 111 Minuten

„Bitteres Fest“ (VÖ: 29. Oktober)

Die Biologin Johanne (Sara Kohrami) stellt in „Kraken - Erwachen der Tiefe“ bald fest, dass sie hier kein normaler Forschungsauftrag erwartet. (Bild: Splendid Film) Copyright: Splendid Film

Zwei Frauen führen auf Lanzarote einen dramatischen Dialog. Die eine spricht von einer Krise, von einem unglücklichen Ende. Die andere hakt ein: „Du vergisst, es ist eine Fiktion, und ich entscheide über das Ende.“ Finger hacken Buchstaben in eine Tastatur, eine Geschichte in einer Geschichte in einer Geschichte. Ziemlich verkopft sei „Bitteres Fest“ von Pedro Almodóvar, hieß es vorab in manchen Kritiken. Dass er es sich oder seinem Publikum zu leicht mache, kann man dem spanischen Kult-Filmemacher jedenfalls nicht vorwerfen. Die Rahmenhandlung des Films erzählt von Regisseur Raúl (Leonardo Sbaraglia), der im Jahr 2025 an einem Drehbuch für einen neuen Film arbeitet. In „Bitteres Fest“ möchte Raúl die Geschichte von Elsa (Bárbara Lennie) erzählen, einer ehemaligen Filmemacherin in der Werbebranche, die 2004 nach einer Panikattacke mit einer Freundin (Victoria Luengo) nach Lanzarote reist, um sich neu zu orientieren. Gewissermaßen erzählt Raúl damit aber auch seine eigene Geschichte. Die Trennlinie zwischen den verschiedenen Erzählungen ist in „Bitteres Fest“ bewusst nicht immer klar gezogen. Das kann verwirren. Der Film beinhaltet aber auch spannende Denkanstöße, vor allem eben über die Macht von Erzählungen und Fragen wie: Was kann Fiktion in der echten Welt bewirken? Die Kritiken zu „Bitteres Fest“ fielen mehrheitlich positiv aus, in Cannes war der Film für die Goldene Palme nominiert.

Preis DVD: circa 14 Euro

Wer ohnehin schon Angst vor großen Gewässern hat, sollte den Film „Kraken - Erwachen der Tiefe“ vielleicht besser nicht sehen. (Bild: Splendid Film) Copyright: Splendid Film

ES, 2026, Regie: Pedro Almodóvar, Laufzeit: 107 Minuten

„Kraken - Erwachen der Tiefe“ (VÖ: 30. Oktober)

Über 95 Prozent der Weltmeere sollen unerforscht sein. Wahrscheinlich trägt das auch zu dem besonderen Grusel bei, der für viele Menschen von großen Gewässern ausgeht. Wenn man nur genauer wüsste, was da unten in der dunklen Tiefe alles herumschwimmt, vielleicht hätte man dann auch weniger Angst? In diesem Fall würde es wohl alles nur schlimmer machen: In „Kraken - Erwachen der Tiefe“ taucht ein mysteriöses Ungetüm auf, das in der realen Welt bislang kaum dokumentiert wurde, aber schon seit vielen Jahrhunderten Gegenstand zahlreicher maritimer Schauergeschichten ist. Die Erzählungen von Riesenkraken lassen sich in der nordischen Literatur mindestens bis ins zwölfte Jahrhundert zurückverfolgen. Bis heute beschränkt sich fast alles, was die Wissenschaft über die mächtigen Tiere weiß, auf gelegentlich angespülte tote Überreste. Die Geschichte spielt im norwegischen Sognefjord, dem tiefsten Fjord Europas. 1.303 Meter sind es bis zum Grund. Die Meeresbiologin Johanne (Sara Kohrami) soll hier die Fischbestände genau untersuchen, zuletzt sind nämlich größere Mengen Wildlachs unter seltsamen Umständen verendet. Überhaupt gab es in dem Fjord ein paar seltsame Vorfälle, in einem relativ kurzen Zeitraum sind auffallend viele Menschen im Wasser verschwunden. Und plötzlich beginnt man, sich an furchterregende alte Geschichten rund um diese Gewässer zu erinnern ...

Preis DVD: circa 13 Euro

NO, 2026, Regie: Pål Øie/Sjur Aarthun, Laufzeit: 90 Minuten (tsch)