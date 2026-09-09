„The Taste“ startet mit einer deftigen Überraschung in die neue Staffel

Currywurst, Döner und Burger. Bei „The Taste“ wird es zum Auftakt der neuen Staffel deftig. Die Kochshow startet am Mittwoch, 21. Oktober, um 20.15 Uhr auf SAT.1 und Joyn in ihre 15. Staffel. Im großen Coachbattle dreht sich diesmal alles um beliebte Streetfood-Klassiker, die auf einem einzigen Löffel landen müssen.

Denn genau das ist das Prinzip von „The Taste“: Alle Gerichte werden auf einen einzigen Löffel reduziert. In mehreren Wettbewerbsrunden treten Hobby- und Profiköche gegeneinander an und müssen die Jury mit ihren Kreationen überzeugen. Die bekannten Köche verkosten die Gerichte, ohne den oder die Urheberin zu kennen. Gleichzeitig sind sie die Coaches der Kandidaten. Auch Gastjuroren gilt es im Laufe der Staffel, von den eigenen Kochkünsten zu überzeugen.

Tim Raue: „Ich gönne den anderen gar nichts“

Zum Staffel-Auftakt stehen allerdings zunächst die Coaches selbst am Herd. Elif Oskan wagt sich an eine Currywurst, Tim Raue will einen Backfisch auf den Löffel bringen. Alexander Herrmann setzt auf den perfekten Imbiss-Burger, während Steffen Henssler einen Döner zubereiten will.

Der Gewinner des Streetfood-Battles darf sich über einen goldenen Buzzer und damit über einen Joker für die Blindverkostung freuen. Darauf folgen die Castings und die Teamverteilung der neuen Staffel. Bei der Besetzung setzt „The Taste“ auf Vertrautes: Angelina Kirsch übernimmt erneut die Moderation. Auch die vier Coaches sind dieselben wie in der vergangenen Staffel.

Tim Raue, der sich im vergangenen Jahr gegen seine Konkurrenten durchsetzen konnte, ist auch dieses Mal voller Tatendrang. Er „gönne den anderen gar nichts“, ließ er in einem Pressestatement wissen. Doch auch Steffen Henssler will sich den Sieg sichern. „Meine Freunde, schön, dass ihr dabei seid und mir dann zugucken könnt, wie ich den Pokal in die Hand nehme“, tönt der Fernsehkoch. (tsch)