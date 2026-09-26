„The Voice“Shirin David zieht Block zurück - dann verblüfft Talent alle

Schon ehe Aylin Basar überhaupt die Bühne von „The Voice of Germany“ (freitags, 20.15 Uhr, SAT.1, samstags, 20.15 Uhr, ProSieben) betrat, outete sich die 19-Jährige als Fan von Nico Santos.

Doch die Freude über den ersungenen Viererbuzzer wich umgehend der Erkenntnis: Santos war geblockt. „Guck mir in die Augen, wenn du so was machst“, beklagte sich der wortreich über die Übeltäterin, Shirin David. Die schmierte Aylin derweil Honig ums Maul und lobte deren „wahnsinnig warme, detailreiche Stimme“.

„Wie traurig bist du, dass Nico geblockt ist?“, erspürte Smudo derweil Aylins Affinität für die Musik von Nico Santos. „Schon sehr traurig“, entgegnete die auch prompt. „Du heißt sogar wie meine Frau“, streute Santos zusätzlich Salz in die Wunde. Rea Garvey fuhr derweil eine andere Taktik: „Wer hat es ihm angetan? Oh ja, Shirin“

Shirin David entscheidet sich zu krassem Schritt: „Wir sind hier da für die Talente“

Obwohl Nico Santos geblockt war, wandte sich Aylin an ihn: „Ich wollte dich auch fragen, ob du einen Song für mich singen kannst.“ Der Sänger ließ sich nicht lange bitten und rührte die 19-Jährige mit einem Justin-Bieber-Song zu Tränen. Das ließ auch Shirin David nicht kalt. „Wir sind hier da für die Talente“, setzte die Rapperin an. „Ich möchte niemanden daran hindern, seinen Traum zu leben.“ Deshalb bat sie die Produktion, ihren Block aufzuheben.

Angesichts dieser großzügigen Geste bekam Nico Santos feuchte Augen. Während er seine Kollegin herzte, stichelte Rea Garvey: „Wenn du jetzt viral gehen willst, dann nimmst du Nico nicht.“ Tatsächlich druckste Aylin herum: „Es ist ein bisschen unangenehm.“ Und dann entschied sie sich zur Überraschung aller für Shirin David: „Nico, ich würde so gerne in dein Team kommen, aber Shirin hat so tolle Sachen gesagt. Ich muss zu ihr gehen.“

Mit weit aufgerissenen Augen erstarrte zunächst die Rapperin, dann krümmte sich Nico Santos verzweifelt auf dem Studioboden: „Das ist krass.“ Nachdem er sich etwas gefangen hatte, gratulierte er dem jungen Talent - und bescheinigte ihr: „Du gehst auf jeden Fall viral!“ Im Gespräch mit seinen Coach-Kollegen anschließend seufzte Santos: „Diese Ehrenaktion hat gemacht, dass sie zu dir gegangen ist. Und ich habe sogar noch für sie gesungen.“ (tsch)