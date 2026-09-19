„The Voice“-Talent fragt nach Sternzeichen, da verdreht Nico Santos die Augen„Ach du meine Güte!“

Das Backstage, der Weg zur Bühne, die ikonischen roten Drehstühle: Was für andere „The Voice“-Talente aufregend und vor allem gänzlich neu ist, führte bei Emma Powda zu einer anderen Reaktion. „Die Erinnerungen kommen hoch“, beschrieb die 26-Jährige ihre Gefühlswelt. In der ersten Staffel von „The Voice Kids“ hatte sie es vor zehn Jahren ins Team von Lena Meyer-Landrut geschafft. „Ich hatte so viele Auftritte danach“, berichtete sie von ihrem Weg im Anschluss - samt Highschool-Abschluss in den USA und eigener Musik.

An Selbstvertrauen mangelt es Emma jedenfalls nicht, bezeichnet sie sich auf TikTok doch schon als „future global superstar“. Das unterstrich sie auch in der neuen Folge von „The Voice of Germany“ (freitags, 20.15 Uhr, SAT.1, samstags, 20.15 Uhr, ProSieben) nochmals: „Ein Star bin ich schon, ich bin einfach noch nicht berühmt.“

Shirin David unterbricht Rea Garvey harsch, der kontert: „Dann sag ich: 'Block mich!'“

Zehn Jahre nach ihrem Auftritt bei „The Voice Kids“ nahm Emma Powda nun bei „The Voice of Germany“ teil. (Bild: Joyn / Claudius Pflug) Copyright: Joyn / Claudius Pflug

Mit einer beeindruckend-energetischen Performance des anspruchsvollen Raye-Songs „Escapism“ hatte die Wahl-Berlinerin dann aber alle Argumente auf ihrer Seite. „Wo warst du all die Jahre?“, brachte es Nico Santos auf den Punkt und sprach damit wohl für alle Coaches - Viererbuzzer! Shirin David blieb derweil Emmas extravagante Kleiderwahl samt auffälliger schwarz-weißer Lederjacke nicht verborgen: „Unfassbares Outfit!“

„Es fühlt sich wie Nachhausekommen an“, schwärmte Emma Powda angesichts ihres „The Voice“-Comebacks. Die kleine Anekdote nutzten die Fantas umgehend, um darauf hinzuweisen: „Wir haben beides gewonnen!“ Weil Rea anschließend mit vielen Argumenten versuchte, Emma zu überzeugen, unterbrach ihn Shirin David: „Weil du so viel redest, Rea ...“ Der gab pikiert zurück: „Wenn ich dafür kämpfen will, dann sag ich: 'Block mich!'“

Dazu kam es nicht, denn Emma interessierte ganz was anderes: die Sternzeichen der Coaches. „Ach du meine Güte!“, fehlten Nico Santos die Worte. Ganz anders Shirin David, die jubelte: „Endlich Sternzeichen-Talk, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet!“ Rea Garvey hingegen teilte die Skepsis von Kollege Santos: „Ist okay, wenn du willst, dass die Sterne deine Zukunft diktieren. Ich würde mich eher auf meine Kraft verlassen.“ Emma interessierte das wenig: Sie entschied sich für Shirin David und flüsterte ihr bei der Umarmung ins Ohr: „Oh mein Schatz, ich freue mich so!“ (tsch)