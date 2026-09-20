„Thema verfehlt!“ Joachim Llambi geht wegen Henssler-Paella auf Jury-Kollegen los

Am Ballermann sorgen sie für Stimmung, aber liefern sie auch am Grill Hits? Im Mallorca-Special traten, von rechts, Isi Glück, Julian Sommer und Frenzy an, Mario Kotaska fungierte als Koch-Coach. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Das ist schmackhaft. Aber nicht typisch.“ Joachim Llambi macht da schon Unterschiede. Und diesmal war er wahrlich Fachmann. Schließlich kam Llambi zwar als Sohn einer Deutschen und eines Spaniers in Duisburg zur Welt, hat aber immer noch die spanische Staatsbürgerschaft. Und wenn sich Llambi, neben Tanzen, Style und, und, und mit etwas richtig auskennt, dann mit spanischen Nationalgerichten. Und so kam's beim vorletzten „Grill den Henssler Sommer-Special“ (VOX), dass sich die Gemüter über einer Paella erhitzten.

Alexander Herrmann mag keinen Käse und Ziegenkäse noch weniger: „Der schmeckt, als würdest du der Ziege in den Hintern beißen.“ (Bild: RTL) Copyright: RTL

Llambi hatte das Hauptgericht seziert und ein 6:5 für die Promi-Paella gevotet. Jury-Kollegin Jana Ina Zarrella aber lobte Hensslers Paella über den grünen Klee und gönnte 9 Punkte. „Das hat Spaß gemacht, es war ein sehr guter Gang“, flötete sie. Llambi motzte umgehend: „Is' aber keine Paella.“ Machte Alexander Herrmann, der Dritte im Jury-Bunde, alles wieder gut? Nein.

Partyschlagersängerin Frenzy unterlag in der Vorspeise (Ziegenkäserolle) 13:22 gegen Gastgeber Steffen Henssler. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Herrmann urteilte über die Variationen der „spanischen Kühlschranksafari mit großer Tradition“ ebenfalls sehr deutlich (9:6) pro Henssler. Llambi neigte schon zweifelnd den Kopf, aber als Herrmann der Henssler-Paella auch noch die größere Authentizität bescheinigte, brach es aus ihm heraus: „Thema verfehlt!“

Mallorca-Stars ohne Chance gegen Steffen Henssler

Gute Idee: Henssler servierte seine Paella in der großen Pfanne zur Selbstbedienung. Das kam bei Joachim Llambi gut an, die Paella dagegen weniger. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Jana Ina Zarrella und Alexander Herrmann (links) schmeckte die Henssler-Paella besser. Llambi war entsetzt: „Das ist keine Paella. Thema verfehlt!“ (Bild: RTL) Copyright: RTL

Steffen Henssler konnte es egal sein. Er gewann die Hauptspeise 23:19 und lag somit schon nach dem dritten von vier Gängen mit 66:49 uneinholbar auf der Siegerstraße. Denn fürwahr: Außer viel Schwung und gute Laune hatten die drei Promis diesmal nicht viel entgegenzusetzen. Im „Mallorca-Special“ traten die Partyschlagersänger und Ballermann-Stars Isi Glück, Frenzy und Julian Sommer an. Zwar zeigten sie sich, wie ihr Koch-Coach Mario Kotaska attestierte, „sehr motiviert“. Aber am Ende gewann sie doch nur einen Gang (Improgang) und eine von drei Küchen-Competitions.

Wäre es nach Llambi gegangen, hätte das Mallorca-Trio die Hauptspeise nicht mit 19:23 verloren. (Bild: RTL) Copyright: RTL

War vorher Moderatorin Laura Wontorras Hauptsorge „Wer hat mehr vorgeglüht: die drei oder unsere Holzkohle?“ war nach dem 61:85 eher die Frage, wie viel Alkohol die Malle-Stars brauchen würden, um den Koch-Frust runterzuspülen.

Würde Isi Glück mit ihrer Nachspeise „Beschwipstes Biskuittörtchen mit Baise“ das Grill-Ruder noch herumreißen können? (Bild: RTL) Copyright: RTL

Neben dem notorischen Naserümpfer Llambi fiel diesmal auch Alexander Herrmann als Nörgler auf. Es ist bekannt, dass der fränkische Sternekoch kein Käse-Liebhaber ist. Sein Argument: „Alles, was auf der Zunge weiter stinkt, kann ich verkosten und einordnen - aber ich werd's nicht bestellen.“ Und sein Endgegner scheint Ziegenkäse zu sein. „Der schmeckt so, als würdest du der Ziege in den Hintern beißen“, meinte Herrmann, als er die Vorspeise (Ziegenkäserolle mit gegrilltem Obst und Gemüse) verkostete.

Jana Ina Zarrella von Kollegen genervt: „Esst einfach!“

Von Alexander Herrmann setzte es Kritik am Dessert - wegen mangelendem Alkohol: „Das kannste ja im Kindergarten servieren. Aber nicht beim Elternabend.“ (Bild: RTL) Copyright: RTL

Jana Ina Zarrella hatte dagegen „deutlich Alkohol geschmeckt. Und das hat auch gereicht. Ich trinke ja keinen Alkohol.“ Da war für Herrmann die Sache klar: Wenn du Anfängerin bist, kann keiner was dafür.“ (Bild: RTL) Copyright: RTL

Herrmann kam aus dem Nörgeln gar nicht mehr heraus. Wenn schon im Malle-Special, textete er einen Mickie-Krause-Hit um: „Geh mal Bier hol'n, das schmeckt schon wieder grässlich.“

Am Ende grinste wieder Steffen Henssler: Dessert 19:9 und das gesamte Special 85:61 gewonnen. Nächste Woche steigt das Staffel-Finale. (Bild: RTL/Markus Hertrich) Copyright: RTL/Markus Hertrich

Die Mallorca-Affinität wunderte dann sogar Joachim Llambi. „Trittst du da auch auf?“, fragte er spöttisch und antwortete gleich selbst: „In so nem goldenen String-Höschchen kann ich mir das gut vorstellen.“

Jana Ina Zarrella eher nicht. Sie wirkte nur noch erschöpft: „Esst einfach“, bat sie. Die Jurorin kam dafür bei der Nachspeise von Isi Glück (Beschwipstes Biskuittörtchen mit Baiser) an ihre Grenzen. Denn während die Männer die zu geringe Menge des Alkohols rügten (Herrmann: „Das kannste im Kindergarten servieren - aber nicht beim Elternabend“), meinte sie: „Ich habe deutlich Alkohol geschmeckt. Und der reicht auch. Ich trinke ja nie Alkohol.“ Alexander Herrmann konterte umgehend: „Wenn du Anfänger bist, kann keiner was dafür.“

Nächste Woche steigt das Staffelfinale. Dann versuchen Moderatorin Charlotte Engelhardt, Realitystar Calvin Kleinen und RTL-Moderator Jan Köppen unter der Anleitung von Koch-Coach Hans Neuner Steffen Henssler die erste Niederlage nach 19 GDH-Siegen in Serie beizubringen. (tsch)