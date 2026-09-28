Thorsten Legat macht spektakulären Final-Rückzieher - und will nie wieder ins Reality-TV

Sängerin Frenzy ist geschockt. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Hü-hott, er will oder will er doch nicht? Einzelkämpfer oder Teamplayer - na, was denn nun? Noch vor der eigentlichen Entscheidung in der „Villa der Versuchung“ (SAT.1) sorgt Ex-Fußballprofi Thorsten Legat mit seinem widersprüchlichem Verhalten für Kopfschütteln unter den Kandidaten.

Erst ruft er so oft für Jenny Elvers an, dass seine Konkurrentin das Haus noch vor der letzten Abschlusszeremonie verlassen muss. Jeder Anruf kostet 100 Euro, die vom Jackpot abgehen. Doch dann wird es noch wilder: Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen bei einem Münzspiel gegeneinander antreten - jeweils zwei, es sind mehrere Runden zu spielen. In jeder Hand verbirgt ein Star eine blaue (bedeutet Rauswurf) und eine goldene Münze (bedeutet Einzug ins Finale). Sängerin Frenzy beginnt. Thorsten Legat lobt die 33-Jährige zuvor überschwänglich als Mensch mit einem guten Herz: „Ich gönne dir den Sieg von Herzen.“

Alles liegt in ihrer Hand: Schauspielerin Jana Pallaske. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Frenzy deutet auf die Hand, in der sich die blaue Münze befindet, doch Thorsten entscheidet sich für die andere und sichert sich lieber selbst den Einzug ins Finale. Frenzy kann es nicht fassen: „Du nutzt du meine Ehrlichkeit aus und gehst lieber selber ins Finale? Wow!“ Jana Pallaske: „Ich bin maximal geschockt! Chika Ojiudo-Ambrose spricht offen von Verrat. Legat verteidigt sich im Interview mit erratischen Aussagen: „Ich bin zwar Teamplayer aber ich bin Einzelkämpfer gewesen 16 Jahre lang in der Bundesliga, mir ist es sch...egal!“

Thorsten Legat: „Ich stehe zu meinem Mann“

Verona Pooth moderiert die „Villa der Versuchung“. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Durch Fairplay von Jana gelangt Frenzy doch noch ins Finale, auch Chika und Jana schaffen es unter die letzten Vier. Tommy Pedroni hat schließlich das Nachsehen und entscheidet sich für die blaue Münze in Janas Hand. Doch als er gehen will, schaltet sich auf einmal Thorsten Legat ein: „Stopp!“ - " Die anderen sind jetzt erst Recht verwirrt, doch der 57-Jährige erklärt: „Ich realisiere, dass ich einen Sch...fehler gemacht habe. Ich habe meine Partnerin, ich muss es in so harten Worten sagen, verraten. Ich gehe freiwillig!“

Frenzy sichert sich den Sieg in der zweiten Staffel „Villa der Versuchung“. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Die letzten Worte des Ex-Fußballprofis: „Ich stehe zu meinem Mann (sic!) und zu meinem Wort. Ein Thorsten Legat wird nicht lügen und er braucht nichts geschenkt. Auch ich habe Fehler und ich verzeihe mir selber und wünsche den anderen viel Glück im Endspiel.“

Frenzy punktete auch beim TV-Publikum und freut sich über 12.080 Euro

Nach dem Dreh verkündete Legat noch mehr: Er werde sich aus dem Reality-TV verabschieden: „Das war das letzte Format dieser Art. Damit ist Schluss“, sagte er im Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Legat: „Mich sieht im Reality-TV kein Mensch mehr, nie im Leben.“ Seit Frühjahr 2026 lebt der 57-Jährige auf Mallorca und ist zurück zu seinen Wurzeln gegangen: als Fußballtrainer des Vereins FC Germania Mallorca.

Die Kandidaten entscheiden in der Abschlusszeremonie erstmals selbst, wer von ihnen den Sieg nach Hause bringen soll. Am Ende steht es unentschieden zwischen Chika und Frenzy, die Stimme von Jana entscheidet. Die Schauspielerin wählt ihre Vertraute Frenzy zum Sieg - und verzichtet dafür sogar darauf, sich selbst zu wählen. Die Sängerin punktete auch beim Publikum durch ihre freundliche, ausgleichende Art. Sie bedankt sich überschwänglich und kann sich immerhin noch über 12.080 Euro Gewinnsumme freuen. (tsch)