„Paw Patrol - Der Dino Film“ ist das dritte Spielfilm-Abenteuer der vierbeiningen Helden. (Bild: Paramount Pictures) Copyright: Paramount Pictures

Brotzeitdosen, Schlafanzüge, Malbücher, Plüschtiere und unzählige verschiedene Spielzeug-Artikel: Über 15 Milliarden US-Dollar wurden seit 2013 mit dem „Paw Patrol“-Franchise erwirtschaftet. Angefangen hat seinerzeit alles mit einer kanadischen Animationsserie von Nickelodeon, und inzwischen gehören zum großen Kosmos von Ryder, Chase, Skye und Co. auch ein paar Kino-Produktionen. Nach den ersten beiden Leinwand-Abenteuern 2021 und 2023 erscheint jetzt „Paw Patrol: Der Dino Film“ ebenso wie die romantische Komödie „One Night Only“ und die erste Staffel des „Yellowstone“-Ablegers „Dutton Ranch“ auf DVD und Blu-ray.

„Paw Patrol: Der Dino Film“ (VÖ: 20. November)

Owen (Callum Turner) und Allie (Monica Barbaro) laufen sich ausgerechnet in der Nacht über den Weg, in der in den USA Singles und Unverheiratete Sex haben dürfen. (Bild: Universal Studios/Plaion Pictures) Copyright: Universal Studios/Plaion Pictures

Auf „Paw Patrol - Der Kinofilm“ folgte „Paw Patrol - Der Mighty Kinofilm“. Wie sollte es jetzt noch größer, aufregender, mächtiger werden? Mit Dinosauriern, natürlich. „Paw Patrol: Der Dino Film“ beginnt mit der „gigantischsten Entdeckung der Welt“: Im Zuge einer Rettungsmission stranden Hundetrainer Ryder und seine tierische Rettungseinheit auf einer geheimnisvollen Dinosaurier-Insel. Ein „Wow!“-Moment jagt dort den nächsten. Aber dieser wundersame Ort birgt auch Gefahren. So muss die „Paw Patrol“-Crew schließlich nicht nur sich selbst, sondern die ganze Insel retten. Dabei treffen die kleinen Helden auch auf neue Freunde wie etwa einen Hund, der - ausgerechnet! - Rex heißt. Die Backstreet Boys nahmen extra für den „Dino Film“ einen neuen Song (“Bottle Up“) auf und drehten ein Video, in dem sie mit den berühmten animierten Rettungshunden tanzen.

Preis DVD: circa 13 Euro

Was kommt dabei heraus, wenn man den dystopischen Thriller „The Purge - Die Säuberung“ (Prämisse: in einer einzigen Nacht im Jahr sind in den USA alle Verbrechen erlaubt) als romantische Komödie erzählt? Wahrscheinlich so etwas wie „One Night Only“! (Bild: Universal Studios/Plaion Pictures) Copyright: Universal Studios/Plaion Pictures

US/CA, 2026, Regie: Cal Brunker, Laufzeit: 85 Minuten

„One Night Only“ (VÖ: 26. November)

Beth Dutton (Kelly Reilly) versucht mal wieder einen Neuanfang. (Bild: Leonine/2026 Viacom International Inc./Emerson Miller/Paramount+) Copyright: Leonine/2026 Viacom International Inc./Emerson Miller/Paramount+

„One Night Only“ spielt in einem Amerika, in dem Sex vor der Ehe per Gesetz verboten ist. Nur in einer einzige Nacht des Jahres dürfen alle Singles und Nichtverheirateten in einem Zwölf-Stunden-Zeitfenster miteinander schlafen. Genau während dieser kurzen Spanne möchte der Pizzabäcker Owen (Callum Turner) seiner Lebensgefährtin Malika (Maya Hawke) einen Heiratsantrag machen. Die zieht es jedoch vor, mit einem anderen in die Kiste zu springen. Suboptimal läuft es auch für die Sängerin Allie (Monica Barbaro), die von ihrer besten Freundin Jacinta (Indie-Pop-Musikerin King Princess) während der Partnersuche unvermittelt sitzen gelassen wird. Durch Zufall laufen sich der abservierte Owen und die heillos romantische Allie in New York über den Weg. Beim ersten Treffen gehen sie rasch wieder auseinander. Als beide nur wenig später ein Kondom benötigen, sehen sie sich unverhofft wieder. Ein Wink des Schicksals?

Preis DVD: circa 15 Euro

„Dutton Ranch“ ist der neuste Ableger der Erfolgsserie „Yellowstone“. (Bild: Leonine) Copyright: Leonine

US, 2026, Regie: Will Gluck, Laufzeit: 98 Minuten

„Dutton Ranch“, Staffel eins (VÖ: 27. November)

Im neuesten „Yellowstone“-Ableger „Dutton Ranch“ geht es weiter wie bisher: Beth Dutton (Kelly Reilly) und ihr Ehemann Rip Wheeler (Cole Hauser) hatten bereits am Ende der Originalserie eine neue Ranch in ihrem geliebten Montana gekauft, in der Hoffnung auf einen ruhigen Neuanfang nach den aufwühlenden Ereignissen, die zur Auflösung der „Yellowstone“-Ranch führten. Doch ihr Traum von Ruhe in ihrem neuen Zuhause geht in Flammen auf. Ihre letzte Chance ist ein Neuanfang im Neuanfang. Und den wagen Beth und Rip in Texas. Doch die Serie „Dutton Ranch“ wäre kein „Yellowstone“-Ableger, wenn dabei alles glatt liefe. Im Gegenteil: In Texas wird noch weniger lange gefackelt, als in Montana. Erst recht nicht, wenn die Rivalen so skrupellos sind, wie die gerissene Beulah Jackson (Annette Bening). Und überhaupt: Um sich eine gemeinsame Zukunft aufbauen zu können, müssen Beth und Rip auch den Geistern der Vergangenheit entkommen. Die aber lassen sich auch tausende Meilen entfernt von zu Hause nicht so leicht abschütteln. Eine zweite Staffel von „Dutton Ranch“ soll Anfang 2027 gedreht werden.

Preis DVD: circa 25 Euro

US, 2026, Regie: Christina Alexandra Voros, Laufzeit: 419 Minuten (tsch)