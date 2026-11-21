Schauspieler, Regisseur und Produzent Til Schweiger (62) ist mal wieder in Deutschland. Am Freitagabend teilt er in der „NDR Talk Show“ mächtig gegen ein bekanntes Nachrichtenmagazin aus, den „Spiegel“.

Der hatte Schweiger vor über drei Jahren in einer Recher mit Machtmissbrauch in Verbindung gebracht. Er soll Kollegen am Set schlecht behandelt haben. „Das hat mein Leben nicht durcheinandergebracht, es hat mich nur geärgert“, erinnert sich Schweiger, der vor Kurzem einen internationalen Film mit Jackie Chan gedreht hat.

Zu den im „Spiegel“ erhobenen Vorwürfen sagt er: „Das meiste hat nicht gestimmt, bis auf die Sache mit der Ohrfeige, für die ich mich am gleichen Tag von Herzen entschuldigt habe.“ Til Schweiger hatte in einem Interview mit dem „stern“ zugegeben, am Set von „Manta Manta - Zwoter Teil“ einem Herstellungsleiter eine Ohrfeige gegeben zu haben, weil der ihn wegen seines Alkoholspiegels nicht ans Set lassen wollte.

Til Schweiger hat eine Therapie gemacht: „weil ich mit dem Alkohol Probleme hatte“

Til Schweigerm hier im Jahr 2023, hat eine Therapie hinter sich. (Bild: 2023 Getty Images/Andreas Rentz) Copyright: 2023 Getty Images/Andreas Rentz

Schweiger räumt ein, dass er mit Menschen am Set „aneinandergeraten“ ist, „weil ich mit ihrer Arbeit nicht zufrieden war. Und ich finde, als Regisseur und Macher des Films habe ich das Recht, zu sagen, 'Ey, du machst deine Arbeit nicht richtig.'“ Der Schauspieler weiter: „Und weil ich eben ganz viele Menschen habe, die mich nicht leiden können oder auf mich eifersüchtig sind, sind die natürlich auf den Zug gesprungen. Das war für die wie ein Elfmeter aufs leere Tor.“

„Der Spiegel“, unterstellt Schweiger bei seinem Auftritt im NDR, habe versucht, ihn „ganz subtil“ mit dem verurteilten US-Produzenten Harvey Weinstein auf eine Stufe zu stellen. „Das war absurd, weil ich habe noch niemanden schlecht behandelt. Noch nie“, beteuert Schweiger, wiewohl er zuvor die Ohrfreige eingeräumt hat.

In den letzten drei Jahren habe er sein Leben genossen, sagt Schweiger im weiteren Gesprächsverlauf am Freitagabend. Er hat Filme in den USA gedreht und sich auf Mallorca einen kleinen Bauernhof eingerichtet. Und er hat eine Therapie gemacht, „weil ich mit dem Alkohol Probleme hatte“, berichtet er. Seit fast einem Jahr trinke er keinen Alkohol mehr. Das sei ihm nicht schwergefallen. „Du bist viel klarer im Kopf, viel aufgeräumter, du kannst Dinge viel besser genießen, wenn du eine klare Birne hast“, freut sich Til Schweiger.

Er habe sein Problem in den Griff bekommen, sagt Til Schweiger. Auch seine Kinder seien erleichtert. „Es ist ein schönes Gefühl zu sehen, wie glücklich die sind, dass der Papa das Problem in den Griff gekriegt hat.“ Das gelte auch für seinen Vater, der ihn immer vorm Alkohol gewarnt habe. „Und zu sehen, wie glücklich die sind, macht mich auch glücklich.“

Ein neues Projekt hat Til Schweiger jetzt vor sich. Im nächsten Jahr. „Es soll einen zweiten Teil vom 'Bewegten Mann' geben“, erzählt Schweiger in der „NDR Talk Show“. Der Originalfilm von 1994 zählt zu den größten Erfolgen in der Schauspielkarriere Schweigers. In der Filmkomödie von Regisseur Sönke Wortmann spielten unter anderem auch Katja Riemann, Joachim Król, Armin Rohde und Martina Gedeck. (tsch)