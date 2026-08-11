Kaum ein deutscher Schauspieler hat das Kino der vergangenen Jahrzehnte so geprägt wie Til Schweiger. Jetzt rückt der Star wieder ins Rampenlicht: Kabel Eins zeigt seine Kult-Komödien „Keinohrhasen“ (2007) und „Zweiohrküken“ (2009) (Dienstag, 11. August, ab 20.15 Uhr) erneut im TV und erinnert damit an eine der erfolgreichsten Phasen seiner Karriere. Doch während seine Filme bis heute Millionen Fans begeistern, ist es um den Schauspieler, Regisseur und Produzenten in den vergangenen Jahren deutlich ruhiger geworden.

Seine Karriere begann Schweiger in den 1980er-Jahren mit einer Schauspielausbildung in Köln und ersten Theaterrollen. Den großen Durchbruch feierte er Anfang der 1990er mit seiner Rolle als Bertie in „Manta Manta“ (1991). Schnell entwickelte er sich vom Schauspieler zum Filmemacher und schrieb, produzierte und inszenierte zahlreiche eigene Projekte. Besonders seine Mischung aus Humor, Romantik und Familiengeschichten wurde zu seinem Markenzeichen. Auch seine Kinder spielten in vielen seiner Filme eine wichtige Rolle. Tochter Emma wurde durch „Keinohrhasen“ bekannt, Luna arbeitete unter anderem bei „Phantomschmerz“ (2009) und „Schutzengel“ (2012) mit ihrem Vater zusammen.

Schweiger als unheimlicher Priester

Seit Jahren gehört Til Schweiger zu den beliebtesten Schauspielern des Landes. Der 63-Jährige hat zuletzt einen Psycho-Thriller namens „The Barrel“ abgedreht. (Bild: 2023 Getty Images/Andreas Rentz) Copyright: 2023 Getty Images/Andreas Rentz

Zuletzt sorgten allerdings vor allem gesundheitliche Probleme für Schlagzeilen. Nach einer schweren Infektion infolge einer Beinverletzung im Jahr 2023 musste Schweiger sich unter anderem einer Herzoperation unterziehen und zog sich lange aus der Öffentlichkeit zurück. Erst im vergangenen Oktober zeigte er sich wieder in der ARD-Show „Klein gegen Groß“ und erklärte, dass es ihm inzwischen wieder gut gehe.

Nun gibt es ein neues Lebenszeichen: Ein aktueller Schnappschuss, der „Bunte“ exklusiv vorliegt, zeigt Schweiger gemeinsam mit Schauspieler Philippe Reinhardt bei den Dreharbeiten zum Psychothriller „The Barrel“ (“Das Fass“). Philippe Reinhardt habe es „richtig viel Spaß gemacht“, mit Schweiger zu drehen, wie das Magazin schreibt. Bereits seit 2008 kennen sich die beiden Schauspieler. Die Dreharbeiten zum neuen Film seien „eine echte Herausforderung gewesen“, so Reinhardt. Während Reinhardt in seiner Rolle ums Überleben kämpft, verkörpert Schweiger einen unheimlichen Priester.

Der Film, der bereits mit Kult-Horrorfilmen wie „Saw“ verglichen wird, soll noch im August in mehreren europäischen Ländern starten. Ein deutscher Kinostart steht bislang noch nicht fest. (tsch)