Tochter von Markus Söder „würde den Job als Bundeskanzlerin annehmen“

Aktuell verdient Gloria-Sophie Burkandt ihr Geld vorrangig als Model, Moderatorin und TV-Star. Wie die Tochter von CSU-Chef Markus Söder in der aktuellen Ausgabe des ProSieben-Formats „Born Famous“ verrät, scheint sie sich jedoch zu Höherem berufen zu fühlen: „Mein Traum ist, dass ich mich einsetzen kann für die schwächeren Menschen, und etwas bewegen auf der Welt, etwas verändern“, offenbart die 27-Jährige. „Wer weiß, was in 20, 30 Jahren ist?“

Auch eine Karriere in der Politik scheint sie nicht auszuschließen: „Ich würd den Job als Bundeskanzlerin annehmen“, sagt sie zum ProSieben-Kamerateam. Dies wäre vor allem hinsichtlich Burkandts Teilnahme an der Sendung „Deutschlands dümmster Promi“ im vergangenen Jahr bemerkenswert: Dabei erkannte die ehemalige Doktorandin Helmut Kohl nicht - und mutmaßte dann auch noch, bei Selbigem würde es sich „wegen seiner Krawatte“ wahrscheinlich um einen SPD-Politiker handeln.

„Mein Vater zahlt mir gar nix“

Über die Runden zu kommen scheint Burkandt jedoch auch ohne nachweisbare Politik-Kenntnisse. Finanziell unabhängig ist der Nachwuchs des bayerischen Ministerpräsidenten laut eigener Aussage schon seit geraumer Zeit. „Mein Vater zahlt mir gar nix“, stellt Burkandt bei „Born Famous“ klar und erzählt: „Seit meinem 14. Lebensjahr finanziere ich mich sehr viel auch selber.“ So habe sie „immer auch gearbeitet“ neben der Schule: „Ich musste nicht, aber ich wollte.“ Mit 18 habe die gebürtige Nürnbergerin dann „komplett auf eigenen Beinen“ gestanden.

Und heute? „Den Großteil meines Einkommens erziele ich zum Beispiel durchs Modeln, oder gleichzeitig Fernsehprojekte, Kooperationen mit Marken, mit Brands. Ich arbeite ja auch als Gastdozentin an der Uni“, zählt Gloria-Sophie Burkandt auf. „Das macht mir auch sehr Spaß. Das sind so verschiedene Einkommensquellen.“

Sie habe das „Glück gehabt“, dass ihr prominenter Vater sie „relativ bodenständig erzogen“ habe. So habe ihr Markus Söder stets gesagt: „Wenn du Geld ausgeben willst - dann musst du Geld verdienen.“

Zu sehen gibt es die Doku-Reihe „Born Famous“ immer donnerstags, 20.15 Uhr, bei ProSieben und bereits vorab bei Joyn. (tsch)